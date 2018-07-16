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Израиль активизирует размещение объектов системы ПРО «Железный купол» в центральной и южной частях страны
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Израиль активизирует размещение объектов системы ПРО «Железный купол» в центральной и южной частях страны 

ИА Синьхуа 1 час назад
Иерусалим, 16 июля /Синьхуа/ — Армия обороны Израиля в воскресенье заявила, что в соответствии с результатами оценки сложившейся ситуации она активизирует размещение объектов системы противоракетной обороны «Железный купол» в центральной и южной частях страны.
Израильская армия в тот день опубликовала видеозапись дислокации объектов системы ПРО «Железный купол» в городе Тель-Авив и южных районах страны. Согласно заявлению Министерства обороны Израиля, «Исламское движение сопротивления Палестины» /ХАМАС/ в воскресенье ранним утром запустило два минометных снаряда по южной части Израиля, один из них был перехвачен системой «Железный купол». В ответ на это израильские истребители нанесли удары по объектам в секторе Газа.
В заявлении говорится, что некоторые резервисты были призваны в армию для укрепления сил командования противовоздушной обороны. Израильские вооруженные силы подготовятся к различным чрезвычайным ситуациям и обеспечат безопасность израильских мирных жителей.
Напомним, что в субботу вечером действующие в секторе Газа движение «ХАМАС» и группировка «Исламский джихад» по отдельности объявили о достижении соглашения о прекращении огня с Израилем. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на заседании кабинета министров заявил, что Израиль не согласится на прекращение военных действий с движением «ХАМАС».
Как заявила израильская армия, с полуночи 13 июля примерно за сутки движение «ХАМАС» выпустило свыше 190 реактивных и минометных снарядов по южной части Израиля, примерно 40 из них были перехвачены системой «Железный купол». Израильские истребители в субботу во второй половине дня нанесли авиаудары по 40 военным объектам движения «ХАМАС» в секторе Газа. Это крупнейшая с 2014 года дневная операция израильских ВВС в секторе Газа. —0—
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