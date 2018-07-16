В РПЦ обрадовались итогам новой экспертизы останков царской семьи

Проведённая Следственным комитетом экспертиза подтвердила подлинность останков членов царской семьи, которых расстреляли в 1918 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

Отметим, Русская православная церковь не признавала проведённые ранее экспертизы останков Николая II и членов его семьи. По словам, главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Дмитрия Смирнова , к этим экспертизам осталось множество вопросов.

«Это событие наполнено и догадками, и мифами, и нужно установить единственное, абсолютно правильное и доказанное решение. Так чтобы не было наспех, как это было при предыдущей экспертизе. Тогда иерархи церкви участвовали в комиссии, но их знакомили уже с готовым продуктом. Это недопустимо», — заявил Смирнов в эфире НСН.

Однако в этот раз, уверен Смирнов, церковь и государственные органы придут к единому мнению.

«Святейший патриарх сказал, что он рад тому, как работает наш Следственный комитет. Просто нужно провести все экспертизы, в частности исторические. Поэтому, это естественный процесс, когда идёт многоплановая работа. Вполне вероятно, что проведённая экспертиза будет принята», — добавил протоиерей.

Дело семьи Романовых. СКР подтвердил подлинность останков

Этой же точки зрения придерживается и зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе . В беседе с НСН он подчеркнул, что заявление СК будет изучено РПЦ со всем необходимым вниманием.

«Я думаю, что заявление Следственного комитета, которое размещено на сайте этой структуры, конечно, будет с вниманием и тщательностью изучено Русской православной церковью вместе с результатами той экспертизы, которая там упоминается. Как вы знаете, между церковью и государственными органами идёт открытый взаимно уважительный диалог, связанный с вопросом об установлении подлинности царских останков. Он проходит в обстановке открытости, взаимного доверия и учёта интересов и озабоченностей друг друга. Я думаю, что новость о результатах экспертизы, которая озвучена Следственным комитетом, станет важным этапом продолжения этого важного процесса. Этот вопрос обсуждается постоянно. Сейчас мы имеем хороший повод для того, чтобы изучить очередные выводы этих экспертиз, которые проводятся по государственной линии», — подчеркнул Кипшидзе.

Напомним, последний российский император Николай II был расстрелян вместе с членами своей семьи летом 1918 года в Екатеринбурге . Останки погибших были найдены в 1991 году в урочище Поросенков Лог. Сообщалось, что в захоронении обнаружили останки царской четы и трех их дочерей. А уже в 2007 году были найдены останки, предположительно цесаревича Алексея и великой княжны Марии, сообщает Ura.ru.