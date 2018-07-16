12 книг, которые рекомендует Илон Маск

Москва , 16 июля — «Вести. Экономика». Илон Маск , глава таких компаний как SpaceX , Tesla и других, помимо работы находит время для чтения. Маск, по его собственным словам, читает много самых разных книг — от фантастики до книг по финансам и экономике. И чтение этих книг также имеет отношение к тому, какого успеха он добился. Ниже мы расскажем о 12 книгах, которые, по мнению известного предпринимателя, должен прочитать каждый.

"Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкиен

Когда Маск был ребенком, он был довольно одиноким. В то время он читал много книг, в частности, научно-фантастической и фэнтезийной литературы. Именно эти книги сыграли важную роль в формировании образа мыслей Маска. В их числе оказалась и книга Толкиена «Властелин колец». «Герои книг, которые я читал, всегда чувствовали, что их обязанность — спасти мир, » — заявил предприниматель в интервью изданию The New Yorker. Книга не раз издавалась на русском языке.

Маск прочитал эту книгу в подростковом возрасте, когда он жил в ЮАР . Он практически влюбился в книгу, и когда он запускал свой Tesla Roadster в космос, он даже сделал надпись «Don't Panic!» (Не паникуй!) на центральном экране. В более ранних изданиях книги именно эта фраза была написана на обложке. В интервью 2015 года он признался, что именно эта книга является его любимо книгой о космосе и вдохновляет его на новые открытия. Эта книга также не раз издавалась на русском языке.

Маск не раз называл Бенджамина Франклина, одного из Отцов-основателей США , своим героем. Эта книга — увлекательная биография одного из отцов-основателей американского государства, рассказ о жизни и формировании личности, взглядов и политических убеждений великого ученого, дипломата, изобретателя, политика. Это замечательное историческое полотно, созданное на основе личных записей, писем Франклина, а также многочисленных свидетельств его современников. Эта книга была издана на русском языке, в частности, изданием «Манн, Иванов и Фербер»

"Конструкции, или Почему не ломаются вещи" Дж. Гордон

Английский ученый проф. Джеймс Э. Гордон в живой и увлекательной форме рассказывает о встречающихся в природе и созданных руками человека конструкциях, их прочности, устойчивости и надежности в работе. Так как Маск интересуется строением ракет, эта книга вдохновила его и показала ему основы конструирования. Маск сам стал главным дизайнером в SpaceX. По его собственным словам, он занял эту должность не потому, что ему хотелось, а потому, что он не мог никого нанять. Книга была переведена на русский язык. В частности, ее можно найти в электронных библиотеках.

"Ignition: An Informal History of Liquid Rocket Propellants" Джон Кларк

Маск стремится изучить вопрос запуска ракет как можно боле тщательно и внимательно, и эта книга стала для него огромной помощью. Джон Кларк — доктор философии, известный американский разработчик ракетного топлива, химик, а также писатель-фантаст и поклонник научной фантастики. Эта книга описывает разработку в США технологии жидкого ракетного топлива как путём технического объяснения работы, проделанной учёными, так и рассказа коротких историй о вовлечённых в процесс людях и часто забавных происшествиях, что имели место. Эту книгу очень сложно найти в США. На русский она не переводилась, а ее стоимость зачастую превышает 400 долларов.

"Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии" Ник Бостром

Маск не раз предупреждал об угрозе искусственного интеллекта. Он считает, что надо быть с ним осторожным, так как он может быть более опасным, чем ядерное оружие. В своей книге Ник Бостром пытается осознать проблему, встающую перед человечеством в связи с перспективой появления сверхразума, и проанализировать его ответную реакцию. Книга была переведена на русский язык, в частности, изданием «Манн, Иванов и Фербер».

"Основание" — цикл из семи научно-фантастических романов Айзека Азимова (первоначально состоял из трёх книг, позже были написаны ещё четыре, из них две предваряют хронологию описываемого мира). Действие «Основания» начинается в Галактической Империи — сверхгосударстве, охватывающем весь Млечный Путь. В поздних романах Азимов связал мир Основания с другими своими циклами произведений об Империи Трантора и о позитронных роботах. Цикл романов оказал огромное влияние на Илона Маска. Именно благодаря книгам, Маск задумался о том, чтобы жизнь человека вышла за пределы Земли, что открыло бы новые возможности для человечества. Книги издавались на многих языках, в том числе и на русском.

"Луна — суровая хозяйка" — фантастический роман Роберта Энсона Хайнлайна. В основе сюжета лежит следующее фантастическое допущение: на Луне в искусственно созданных городах, которые находятся под поверхностью, живут правонарушители с Земли (Терры), сосланные за уголовные и политические преступления. Несколько людей создали тайное сообщество и совершили революцию. Этот сюжет захватил воображение Маска и стал основой его идеи о колонизации Марса. На русском языке книга издавалась издательствами «Азбука-Аттикус», «Азбука»

За каких-то 10 лет искусственный интеллект сравняется с человеческим, а затем и превзойдет его. Корпорации и государственные структуры по всему миру, конкурируя между собой, вкладывают миллиарды в развитие искусственного разума. Но что ждет нас дальше? Ученые задаются вопросом: не окажется ли это изобретение последним — гибельным для нас самих? Достигнув определенного уровня развития, искусственный интеллект сможет сам себя совершенствовать, без участия человека. У нас появится соперник хитрее, сильнее и враждебнее, чем мы можем себе представить. Маск согласен с автором, так как он не раз предупреждал об опасностях, связанных с развитием искусственного интеллекта. Книга издавалась на русском языке издательством «Альпина нон-фикшн»

"Жизнь 3.0: быть человеком в эпоху искусственного интеллекта" Макс Тегмарк

В этой книге автор пишет о том, как сохранить искусственный интеллект таким образом, чтобы он оставался благом для человечества и чтобы развитие технологий соответствовало тем целям, которые перед собой ставят люди. Именно поэтому Маск рекомендует эту книгу, так как она допускает возможность того, что искусственный интеллект может остаться благом, а не злом.

Книга на русском языке не издавалась.

В книге рассказывается о целой группе исследователей, которые получали деньги от корпораций и политических организаций правого толка за настойчивое убеждение общества в том, что научная истина — это не истина, а субъективное мнение. Так, они доказывали, что пассивное курение совершенно безвредно, источником кислотных дождей не являются промышленные выбросы, хлорфторуглероды не разрушают озоновый слой, а глобальное потепление — это просто иллюзия. В этой поразительной книге, соединившей строгую науку, политику и журналистские расследования, прослеживается история этой масштабной кампании по искажению научных фактов в угоду политическим и коммерческим интересам. По этой книге также был снят фильм.

Уолтер Айзексон не только подробно и доступно изложил суть научных концепций и открытий автора теории относительности, но и увлекательно рассказал об Эйнштейне-человеке. В книге приводится множество документальных материалов — письма, воспоминания, дневниковые записи. Перед нами встает образ удивительно талантливого человека, мечтателя и бунтаря, гуманиста и мыслителя. Книга издавалась на русском издательствами АСТ, Corpus