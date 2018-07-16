Выпускница «Wordshop» Аня Зиганшина: «Учитель — как хороший родитель. Ты мечтаешь быть на него похожим»

Аня Зиганшина

Обучение в «Wordshop» длится один академический год. За это время кто-то успевает собрать крутое портфолио и устроиться на работу в агентство мечты. Кто-то находит здесь друзей и творческие команды на всю жизнь, а кто-то начинает свое дело.

Мы решили пообщаться с самыми яркими выпускниками прошлых лет и узнать, как складывается их карьера. Выпускница факультетов «Стратегия» и «Креатив» Аня Зиганшина рассказала о том, как конкурсы могут изменить жизнь, почему важно загадывать желания и что делать, чтобы они сбывались.

Об образовании

По образованию я филолог, преподаватель русского и литературы. Но по профессии никогда не работала — была практика в институте, после которой я поняла, что не моё. Учить людей тяжело, и преподавать надо уметь. Это призвание, такое же, как в любой другой профессии. Если его нет, ничего не поделаешь.

Так получилось, что моя работа всегда была связана с рекламой. В 15 лет я уже была промоутером, раздавала на дегустацию какие-то приправы. Может показаться, что к рекламе это не имеет отношения, но это не так: когда начинаешь работать в агентстве с самых низов, все равно узнаешь базовую терминологию, начинаешь разбираться в целевой аудитории. А это как ни крути — первые шаги в рекламе.

Сразу после университета я пошла работать в небольшое медийное агентство. Первое время была ассистентом, выполняла мелкие поручения и очень хотела поскорее вырасти во что-то более серьезное и ответственное. Однажды моя начальница должна была быть в жюри на «Меркурии», но у нее не было времени отсматривать работы и она попросила меня их оценить. Тогда я впервые четко поняла, что хочу развиваться в сторону креатива.

О «Wordshop»

В 2014 году, еще работая в медийном агентстве, я поехала в Канны, просто как гость. Когда пришло время уезжать, я, стоя на набережной, загадала, что через год вернусь и буду участвовать в «‎Young Lions» в категории «Медиа».

А дальше сработал принцип: «Загадала — делай». Я понимала, что для участия в конкурсе мне нужен крутой арт-директор, искать его я пошла в «Wordshop». Поступила на «Стратегию» и почти сразу, согласно плану, познакомилась с парнем, с которым через год мы прошли отбор на «‎Young Lions» и поехали в Канны. Ничего там, правда, не выиграли, но формально мечта все равно сбылась.

На «Стратегии» учиться было круто. Мне кажется, что любому креативщику навыки, которые там дают, очень полезны. Сейчас не те времена, когда креатив строится на игре слов, сейчас он строится на хорошем понимании дела. Нельзя просто работать в агентстве и думать, что человек за соседним столом сделает всю работу, а ты просто нарисуешь картинку по его брифу. Я считаю, что стратегия дала мне одно важное преимущество — я сама могу себя забрифовать, мне не нужно ждать инструкций от стратега.

Благодаря модульной системе в «Wordshop» — возможности посещать занятия любых факультетов, параллельно со стратегией я начала ходить еще и на креатив к Леониду Фейгну. Мне почти сразу стало ясно, что через год я снова приду в Школу, уже к нему на факультет, учиться концептингу.

Фейгин крутой, у него есть одна удивительная особенность — формально он преподаватель, а на самом деле нет. Его преподавание не похоже на классическое учительствование, когда на паре что-то рассказали, почитали, заучили и ушли. Фейгин учит как родитель — он вроде бы и не хочет тебя ничему научить, но ты всё равно учишься, потому что берешь с него пример и хочешь стать похожим на него.

О фестивалях

Я люблю фестивали, мне кажется, это отличная школа, они мотивируют и развивают. В прошлом году я, например, участвовала в битве рекламных школ «Red Apple», была капитаном команды от «Wordshop», и мы победили!

Однажды я бы хотела снова оказаться на «Young Lions» и в этот раз что-то выиграть. Но больше всего меня сейчас интересует другой конкурс — «Future Lions». Он тоже проходит в Каннах, и существует в содружестве с британским агентством AKQA. Это относительно молодой, но престижный конкурс — не хуже «Young lions». Бриф у него всегда один — нужно придумать, как связать реально существующий бренд с его аудиторией способом, который был недоступен три года назад. Обычно на конкурс присылают несколько тысяч работ со всего мира, жюри отбирает из них всего сто пятьдесят, а побеждают из них только пять. Мне кажется, это очень крутой конкурс, потому что он реально нацелен на будущее и работы участников в буквальном смысле способны приблизить его наступление. Ребята, если вы тоже хотите участвовать и вам интересно, давайте объединяться.

О проектах

Сразу после «Wordshop», во многом благодаря поддержке Светланы Майбродской, я устроилась копирайтером в Cheil Russia (к куратору курса «Коммуникационная стратегия» Екатерине Смыгиной, которая возглавляет стратегическое направление в этом агентстве). Там сейчас и работаю, в основном занимаюсь проектами Самсунг

Проектов, которыми я могла бы гордиться у меня пока нет. То есть, мне кажется, было сделано много хорошей и качественной работы, но по-настоящему я могла бы гордиться разве что какой-то крутой социалкой, которая, может быть, и не выиграла ни одного конкурса, но реально работает. Таких проектов нет.

Наш проект к 25-летию «Гринпис» с которым мы как раз и выиграли на «Red Apple», а потом еще в нескольких конкурсах, так и не реализовался. Идея заключалась в том, чтобы в партнерстве с « Гугл мэпс» убрать с карт Байкал и подождать, пока кто-то это заметит и начнется бурное обсуждение случившегося в соцсетях.

Байкал — национальная гордость, все это знают, но всем наплевать на его проблемы. Мы хотели привлечь внимание и напомнить людям, что при подобном обращении озеро может исчезнуть на самом деле. Проект не был сложным, нужно было только договориться, но этого никто не сделал.

А некоторое время спустя с карты «пропала» Новая Зеландия в рамках рекламной кампании по привлечению туристов в страну, потом исчезал еще один остров — в целях промо фильма «Остров черепа». У других это получилось, у нас — нет.

О перспективах

После «Копирайтинга» высшая реализация — стать креативным директором. Я люблю планировать, у меня есть какие-то ближайшие цели и перспективы, есть долгосрочные. Стараюсь потихорньку к ними идти.

Моя сама ближайшая цель — прокачать сценарные скиллы. Я считаю, что сама по себе реклама однажды умрет, как умрет, например, оффлайновый ритейл. Будущее за нативкой, брендированным контентом. Если хочешь уметь делать это хорошо, без знания сценарных канонов никуда.

Следить за трендами и технологиями в рекламной сфере — очень сложно. Во-первых, у всех очень мало на это времени, во-вторых, мир меняется слишком быстро. Ты только разобрался в чем-то одном, как появилось что-то другое, еще круче. Чтобы не выпадать из реальности у меня есть такой лайфхак, я ему у Леонида Фейгина научилась. Просто находишь в Фейсбуке креативного директора, который тебе симпатичен, и просто подписываешься на все страницы, на которые подписан он. Метод — проще простого, работает безотказно!

PS: От директора Wordshop Светланы Майбродской: «Аня — наша родная девочка и наша гордость: училась и росла на наших глазах, и мы верим, что главный рост и развитие у нее еще впереди. Хочется пожелать Ане не надеяться на кого-то и самой брать свои мечты в свои руки. Хочешь „спасти Байкал“ — спасай. Мне кажется, ее стратегия очень правильная: стать креативным директором — это поможет ей реализовать большие социальные проекты. В том числе сделать что-то для Байкала. И я согласна с Аниным высказыванием, что будущее за брендированным контентом — в этом году мы открываем такой факультет. Его будет курировать Анатолий Ясинский. Он будет готовить контент-менеджеров и блоггеров. Желающие научиться с прицелом на будущие тренды, обязательно приходите на этот факультет!».

Записала Маргарита Хохлова, студентка факультета «Digital»