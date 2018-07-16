Власти Новосибирской области выделят дополнительные средства на безопасность пляжей

Правительство Новосибирской области одобрило внесение изменений в государственную программу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона на 2015-2020 годы. Правки, помимо прочего, предусматривают выделение дополнительно 9 млн руб. районам и городам области на организацию спасательных постов на водоемах и подготовку матросов-спасателей.

Власти региона полагают, что это позволит обеспечить безопасность традиционных мест отдыха, не имеющих официального статуса пляжа, но пользующихся популярностью у жителей.

«Включение в госпрограмму по оплате услуг матросов-спасателей обеспечит покрытие 50 мест массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах. Это позволит создать условия для безопасного отдыха людей на водных объектах, а также позволит снизить количество несчастных случаев и происшествий с гибелью людей на водных объектах», — доложил в ходе заседания исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов

Как сообщали Sibnovosti.ru, обеспокоенность властей региона вызвал рост числа погибших в водоемах. Только за прошедшую неделю утонуло девять человек.

Члены правительства одобрили внесение еще одного изменения в эту программу. Поправки предполагают выделение 6,4 млн руб. на установку автоматических пожарных извещателей. Эти устройства устанавливают в частных домах социально неблагополучных жителей области и людей с ограниченными возможностями. Датчик реагирует на появление дыма в помещении и издает пронзительный сигнал. Дополнительные средства позволят оснастить такими датчиками еще около 1,8 тыс. домов.

Кроме того, на заседании правительства было одобрено внесение изменений в еще одну государственную программу, которая касается развития промышленности региона. В бюджете нашлись средства на создание Фонд развития промышленности . На начальном этапе в него будет перечислено около 40 млн руб.

Создание новой структуры для поддержки реального сектора экономики было одобрено в январе 2018 года. Планируется, что фонд будет оказывать льготное заемное софинансирование. При этом ожидается, что в дальнейшем задачи фонда будут расширены. В его функции войдет оказание информационных и консультационных услуг в режиме «одного окна» для поддержки субъектов промышленной деятельности.