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Митрополит Марк: «Кировские депутаты опозорили город на всю страну»
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Митрополит Марк: «Кировские депутаты опозорили город на всю страну» 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Митрополит Марк назвал «позором на всю страну» поведение властей в отношении памятника царской семье.
На открытии памятника царской семье он жестко раскритиковал кировских депутатов, назвав их «преемниками революционеров» за то, что памятнику так и не нашлось места в городе.
Митрополит напомнил, что памятник царской семье был изготовлен на средства одного из жителей Кирова и подарен городу. Но даже для подарка в городе не нашлось места.
«К величайшему сожалению по решению депутатов городской Думы ему не нашлось места в городе, а проще говоря, было отказано. Этим решением они не прославили наш город, а вновь опозорили на всю страну», — обратился к прихожанам владыка.
В конце своей речи митрополит выразил надежду, что власти одумаются, а памятнику определят иное место, нежели территория Серафимовской церкви, где он установлен сейчас.
Фото — Вятская епархия
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