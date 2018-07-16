Митрополит Марк: «Кировские депутаты опозорили город на всю страну»

Митрополит Марк назвал «позором на всю страну» поведение властей в отношении памятника царской семье.

На открытии памятника царской семье он жестко раскритиковал кировских депутатов, назвав их «преемниками революционеров» за то, что памятнику так и не нашлось места в городе.

Митрополит напомнил, что памятник царской семье был изготовлен на средства одного из жителей Кирова и подарен городу. Но даже для подарка в городе не нашлось места.

«К величайшему сожалению по решению депутатов городской Думы ему не нашлось места в городе, а проще говоря, было отказано. Этим решением они не прославили наш город, а вновь опозорили на всю страну», — обратился к прихожанам владыка.

В конце своей речи митрополит выразил надежду, что власти одумаются, а памятнику определят иное место, нежели территория Серафимовской церкви, где он установлен сейчас.

Фото — Вятская епархия