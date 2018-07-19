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Энерготрансбанк снизил ставки по ипотеке
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Энерготрансбанк снизил ставки по ипотеке 

Банки.ру 57 минут назад
Энерготрансбанк снизил ставки по действующим программам ипотечного кредитования на 0,5 процентного пункта. Теперь заемщики могут получить кредит на покупку строящегося или готового жилья под 9,5—10% годовых в зависимости от первоначального взноса, размер которого должен быть не менее 10% собственных средств клиента от стоимости недвижимости.
Допустимая сумма кредита варьируется от 500 тыс. рублей, но не может превышать 90% от стоимости залога. Максимальный срок кредитования составляет 25 лет.
«Указанные ставки действуют для клиентов, подтверждающих свой доход справкой по форме 2-НДФЛ, а также для сотрудников бюджетных организаций и зарплатных клиентов банка. Для прочих заемщиков итоговая ставка будет выше на 0,5 процентного пункта. При отказе клиента от личного и (или) титульного страхования итоговая ставка будет выше на один процентный пункт», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
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