Энерготрансбанк снизил ставки по ипотеке

Энерготрансбанк снизил ставки по действующим программам ипотечного кредитования на 0,5 процентного пункта. Теперь заемщики могут получить кредит на покупку строящегося или готового жилья под 9,5—10% годовых в зависимости от первоначального взноса, размер которого должен быть не менее 10% собственных средств клиента от стоимости недвижимости.

Допустимая сумма кредита варьируется от 500 тыс. рублей, но не может превышать 90% от стоимости залога. Максимальный срок кредитования составляет 25 лет.

Инна Солдатенкова. «Указанные ставки действуют для клиентов, подтверждающих свой доход справкой по форме 2-НДФЛ, а также для сотрудников бюджетных организаций и зарплатных клиентов банка. Для прочих заемщиков итоговая ставка будет выше на 0,5 процентного пункта. При отказе клиента от личного и (или) титульного страхования итоговая ставка будет выше на один процентный пункт», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

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