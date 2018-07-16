Военные новости: будет ли ЕС шантажировать Трампа поставками оружия в Китай?

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян на прошлой неделе завершил свой визит в Европу, где встречался в том числе и с канцлером Германии Ангелой Меркель . Одна из тем переговоров — это развитие торгово-экономических отношений между Китаем и Европой, борьба с протекционизмом, защита интеллектуальной собственности, возможность выхода европейских технологических компаний на рынок Китая и предоставление большего доступа иностранным инвесторам к финансовому и автомобильному рынку Поднебесной. Германия и Китай в ходе нынешней встречи подписали в итоге коммерческие соглашения на сумму в 20 миллиарда евро.

Глава федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен (Martin Wansleben) заявил, что хотел бы видеть укрепление экономических связей между Германией и Китаем, и что раньше США были хорошим торговым партнером, но с приходом Трампа складывается ощущение, что американцы больше не хотят быть партнерами.

Отношения между Германией (и европейскими членами НАТО ) и США переживают трудный момент. Трамп открыто заявляет, что в то время как Германия вкладывает деньги в Россию , имея в виду совместные энергетические проекты, США должны странным образом защищать Германию от российской угрозы. Германия, впрочем, может также парировать, что США имеют более чем тесные экономические связи с Китаем, но почему-то европейцы не имеют права иметь отношения с Китаем, которые не устраивают Вашингтон, и не имеют права зарабатывать продажей оружия, чтобы финансировать свою оборону.

Речь идет о сбыте европейских вооружений и трансфере технологий в Китай.

Технологии, безусловно, интересуют Китай. В том числе и военные. И в свете осложнения торговых отношений между США и Европой и недовольства Трампа финансированием европейскими странами своей обороны и НАТО вполне вероятно, что Китай попытается активизировать контакты со Старым Светом в военно-техническом сотрудничестве.

В 1989 году ЕС ввел ни к чему реально не обязывающее эмбарго на поставку вооружений в Китай после событий на площади Тяньаньмэнь, и с 2008 года страны ЕС должны проводить согласованную политику по поставкам вооружений, но в реальности отдельные государства ЕС конкурируют между собой за азиатские рынки и не обращают внимания на политические препоны. Тем более, что эмбарго не распространялось на продукцию двойного назначения.

Голландия, Швейцария. С 1989 года и по 2017 год, если верить SIPRI, Франция поставила Пекину вооружений на сумму 4,3 миллиарда долларов, Великобритания — на сумму в 820 миллионов долларов, Германия — 261 миллион. Только с 2011 по 2015 годы, согласно тем же данным SIPRI, Франция продала Китаю вооружений на сумму более один миллиард долларов. По данным весны этого года, с 2013 по 2017 годы 8,6% всего военного экспорта Франции ушло в Китай. В 2014 году представитель SIPRI сообщал, что на Францию, Великобританию и Германию приходится 18% военного импорта Китая. Помимо этих стран в поставках военной продукции замечены Италия

Франция продавала Китаю многоцелевые и транспортные вертолеты, к дизайну китайских вертолетов приложила руку компания «Еврокоптер» (Eurocopter), входящая в состав такого европейского аэрокосмического и оборонного гиганта как EADS , китайцы смогли получить из Европы дизельные двигатели для своих кораблей и подводных лодок, британские радары и двигатели для самолетов, французские сонары, системы авионики, ракеты «земля-воздух» (в последнем случае с ракетами речь идет о поставках до 1989 года, но на базе поступивших вооружений китайцы сделали свои версии, а о техническом обслуживании европейскими компаниями закупленных до 1989 года в Европе летальных вооружений информации немного). Перечень довольно велик и схемы поставок тоже были разнообразны, например, радары были поставлены европейцами как средство борьбы с контрабандистами, но использовались в Китае в вооруженных силах.

Особенное раздражение у американцев вызывала поставка немецкой компанией «МТУ» (MTU, (Motoren— und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH) дизельных двигателей для более чем двух десятков китайских подводных лодок. Многие годы подлодки на этих двигателях оставались «рабочими лошадками» китайского подводного флота, которые напрямую рассматриваются США как опасная составляющая противостояния США и Китая на Тихом океане, и которые являются серьезной угрозой для американского флота и союзников в лице той же Японии . Дизельные двигатели также устанавливались на китайских атомных подводных лодках, как запасные генераторы энергии.

Немецкая МТУ была частью немецкой группы «Тогнум» (Tognum), которой, кстати, в свою очередь владели такие всемирно известные компании «Роллс-Ройс» (Rolls Royce Group PLC) и «Даймлер» (Daimler AG).

На 2012 год немцы поставили 56 двигателей для подводных лодок военно-морских сил Китая, хотя Германия и является одним из самых важных членов НАТО. Немцы отказывались сообщать, занимаются ли они обслуживанием проданных двигателей, и заявляли, что все продажи были произведены в рамках немецких законов.

Французский производитель дизельных двигателей уже для надводных кораблей, компания «Пилстик» (SEMT Pielstick, принадлежавшая немецкой MAN Diesel and Turbo), также поставляла свою продукцию для Китая, который использовал двигатели для своих военно-морских сил. Компания выдала китайцам лицензии на производство дизельных двигателей для ВМС непосредственно в Китае, а различные компоненты и системы контроля поставила Китаю со своих датских заводов. Всего китайцы смогли произвести по европейской лицензии 250 двигателей для своего флота. Эти же двигатели были установлены на кораблях, используемых Китаем для слежения за спутниками и ракетами вероятных противников.

По данным правозащитников, с 2001 по 2011 годы страны ЕС выдали лицензии на производство и разрешения на экспорт китайским компаниям вооружений на сумму в три миллиарда евро. Французы — на два миллиарда, Великобритания — на 600 миллионов, Италия — на 161 миллион. При этом, например, авиационное коммерческое программное обеспечение двойного назначение, которое может использоваться и для военной авиации и беспилотников, вообще не требовало разрешений и не учитывалось в статистике оборонных продаж. Немцы также поставили на флот Китая системы коммуникации, хотя детали сделки остаются под вопросом.

Но в целом, все же надо отметить, что европейцы поставляли в основном компоненты, системы двойного назначения и технологии, а не конкретно готовые и летальные вооружения. Что и было особенно важно для Китая, нежели даже поставки законченной продукции.

Можно вспомнить в этом ключе, что в мае 2016 года европейская компания «Аикстрон» (Aixtron), производитель оборудования для создания чипов, принял предложение о покупке от фонда «Фуцзянь» (Fujian Grand Chip Investment Fund,) но в октябре Министерство экономики Германии сообщило, что решение отменено. Отмена произошла после того, как американские спецслужбы предупредили немцев, что технологии Аикстрон могут быть использованы в военных целях. Другие же многочисленные сделки Китая в виде покупок или создания совместных предприятий с европейскими высокотехнологичными компаниями, ноухау которых можно использовать в военных целях, были более успешны.

Мечта Китая — это полная самодостаточность в обеспечении себя вооружениями, соответсвенно их всегда интересовало в первую очередь не количество продукции, а образцы для изучения, копирования и дальнейшего усовершенствования. Тем более, что Китай слишком далеко от Европы географически, его растущая военная мощь мало интересует европейцев, которые рассматривают Поднебесную как возможность для ведения бизнеса, а не как военную угрозу. Для Европы Китай — это рынок. Ряд европейских компаний наоборот были бы счастливы зайти со своими военными технологиями на рынок Китая, но пока приходится все время оглядываться на США.

Именно на этих представлениях и скорее в качестве своего рода мелкого шантажа могут сыграть в обозримом будущем европейцы при обсуждении своих отношений с США. Пока у них еще есть такая возможность, потому что Китай стремительно приближается к своей мечте о самодостаточности и может вскоре перестать нуждаться в чужих, в том числе и европейских, технологиях военного или двойного назначения.

Украиной. Как отмечают эксперты, Китай уже лет пять не поднимает вопрос о снятии европейского эмбарго на поставки вооружений при переговорах с Европой, по той простой причине, что у него больше нет надобности в европейских военных технологиях, либо их можно без лишней политики приобрести как коммерческие в ходе поглощения европейских компаний, или же получить доступ к аналогам в ходе сотрудничества с Израилем , Россией, Белоруссией