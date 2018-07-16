Газзаев рассказал, кто претендовал на звание лучшего игрока ЧМ-2018

Об этом сообщил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев.

«Наряду с Модричем на звание лучшего футболиста турнира претендовали Гризманн и Азар. Гризманн внёс очень большую лепту в победу его сборной, он был лидером национальной сборной. То же касается и Азара из Бельгии . Но приз получил Модрич по справедливости — он верой и правдой служил сборной Хорватии, он уже 7-8 лет является лидером и своей национальной команды, и испанского клуба «Реал» , за который он выступает», — сказал Газзаев. По его словам, у Антуана Гризманна и Эдена Азара «всё ещё впереди».

По итогам мундиаля «Золотой мяч» получил Лука Модрич. Чемпионат мира во футболу завершился на московском стадионе «Лужники» 15 июля. На поле встретились сборные Хорватии и Франции.