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Газзаев рассказал, кто претендовал на звание лучшего игрока ЧМ-2018
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Газзаев рассказал, кто претендовал на звание лучшего игрока ЧМ-2018 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн и бельгийский полузащитник Эден Азар претендовали на звание лучшего игрока чемпионата мира по футболу — 2018. Однако вручение награды полузащитнику команды Хорватии Луке Модричу является полностью оправданным.
Об этом сообщил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев.
«Наряду с Модричем на звание лучшего футболиста турнира претендовали Гризманн и Азар. Гризманн внёс очень большую лепту в победу его сборной, он был лидером национальной сборной. То же касается и Азара из Бельгии. Но приз получил Модрич по справедливости — он верой и правдой служил сборной Хорватии, он уже 7-8 лет является лидером и своей национальной команды, и испанского клуба «Реал», за который он выступает», — сказал Газзаев. По его словам, у Антуана Гризманна и Эдена Азара «всё ещё впереди».
По итогам мундиаля «Золотой мяч» получил Лука Модрич. Чемпионат мира во футболу завершился на московском стадионе «Лужники» 15 июля. На поле встретились сборные Хорватии и Франции.
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