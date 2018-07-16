Ещё
Медсестра, которая обожгла малышку в больнице «Айболит», предстанет перед судом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медсестра, которая обожгла малышку в больнице «Айболит», предстанет перед судом 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
История произошла 1 ноября прошлого года. Накануне выписки из больницы «Айболит», двухнедельная девочка получила ужасный ожог. Медсестра решила «подсушить» опрелости на ягодицах ребенка грелкой, которая сожгла кожу малышки.
— В результате действий медсестры девочке, которой было всего 2 недели от роду, причинены телесные повреждения в виде контактного ожога II-III степени ягодиц на площади 5% поверхности тела, — сообщили в СУ СК по Нижегородской области. — Как установили следователи СК, обвиняемая заведомо знала о том, что все действия по лечению больных должны производиться только по назначению лечащего врача, тем не менее, самостоятельно приняла решение о применении грелки. При этом, сама резиновая водяная грелка даже не входит в стандарт оснащения отделений патологии новорожденных и недоношенных детей.
В последствии маленькая Таечка перенесла несколько операций по пересадке кожи.
Руководство больницы пыталось скрыть инцидент — региональный минздрав официально заявил, что не имел информации о случившемся.
После публикации в СМИ cледственный комитет Нижегородской области начал доследственную проверку. Очень быстро на медиков завели уголовное дело, расследование взял под особый контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Главврача больницы и медсестру уволили.
Вину обвиняемая признала полностью. Уголовное дело передано в суд.
nn.ru: последние новости
В Нижний Новгород привезут ковчег с мощами святого из Дивеева «Таких камер в СИЗО-1 нет». ФСИН утверждает, что жуткие казематы сфотографированы в другом месте «Каждый день новости». Мэр Нижнего Новгорода возмутился проблемами предпринимателей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»381
Грудинин развелся38
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Трамп разозлился на Путина из-за видео185
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение