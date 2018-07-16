Медсестра, которая обожгла малышку в больнице «Айболит», предстанет перед судом 

История произошла 1 ноября прошлого года. Накануне выписки из больницы «Айболит», двухнедельная девочка получила ужасный ожог. Медсестра решила «подсушить» опрелости на ягодицах ребенка грелкой, которая сожгла кожу малышки.
— В результате действий медсестры девочке, которой было всего 2 недели от роду, причинены телесные повреждения в виде контактного ожога II-III степени ягодиц на площади 5% поверхности тела, — сообщили в СУ СК по Нижегородской области. — Как установили следователи СК, обвиняемая заведомо знала о том, что все действия по лечению больных должны производиться только по назначению лечащего врача, тем не менее, самостоятельно приняла решение о применении грелки. При этом, сама резиновая водяная грелка даже не входит в стандарт оснащения отделений патологии новорожденных и недоношенных детей.
В последствии маленькая Таечка перенесла несколько операций по пересадке кожи.
Руководство больницы пыталось скрыть инцидент — региональный минздрав официально заявил, что не имел информации о случившемся.
После публикации в СМИ cледственный комитет Нижегородской области начал доследственную проверку. Очень быстро на медиков завели уголовное дело, расследование взял под особый контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Главврача больницы и медсестру уволили.
Вину обвиняемая признала полностью. Уголовное дело передано в суд.