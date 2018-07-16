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Памятник последнему царю Алании проектируют осетинские интеллигенты
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Памятник последнему царю Алании проектируют осетинские интеллигенты 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Интеллигенция Северной Осетии предложила установить памятник Ос-Багатару, сообщает ГТРК «Алания».
Ос-Багатар был последним царём Алании. Памятник в его честь планируют установить к празднованию 1100-летия Крещения Алании. Учёные из института истории и археологии Северной Осетии помогут художникам и скульпторам не нарушить исторические детали. Проекту «Ос-Багатар» присвоят статус общенационального, чтобы привлечь к его реализации общественность.
«Остается только убедить друг друга не лениться, объединить силы и памятник за памятник, идею за идеей претворять в жизнь, тогда все и получится. Именно поэтому нужно объединяться», — подытожил директор института истории и археологии РСО-А Руслан Бзаров.
На заседании в институте гуманитарных и социальных исследований обсудили и другие памятники Северной Осетии. В частности, учёные упомянули плачевное состояние скульптур на проспекте Мира во Владикавказе, где не так давно позеленел памятник Коста Хетагурова.
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