Памятник последнему царю Алании проектируют осетинские интеллигенты

Ос-Багатар был последним царём Алании. Памятник в его честь планируют установить к празднованию 1100-летия Крещения Алании. Учёные из института истории и археологии Северной Осетии помогут художникам и скульпторам не нарушить исторические детали. Проекту «Ос-Багатар» присвоят статус общенационального, чтобы привлечь к его реализации общественность.

«Остается только убедить друг друга не лениться, объединить силы и памятник за памятник, идею за идеей претворять в жизнь, тогда все и получится. Именно поэтому нужно объединяться», — подытожил директор института истории и археологии РСО-А Руслан Бзаров.