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Приморец взял в жёны «королеву» фитнес-бикини
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Приморец взял в жёны «королеву» фитнес-бикини 

Prim.News 57 минут назад
Фото: Prim.News
Свадьбу сыграли в Таиланде.
Уроженец Владивостока Илья Гречушкин и известная спортсменка фитнес-модель из Омска Алиса Титова сыграли свадьбу в Таиланде. Об этом пишет «Новый Омск».
«Не буду говорить, что этот день самый лучший в моей жизни: самые лучшие дни — все дни, проведённые с тобой. И вот после стольких счастливых лет вместе мы узаконили наши отношения, хоть ты моя семья уже давно», — написала Титова в своем инстаграме.
Примечательно, что омичка уже несколько лет живет в Китае. Она неоднократно выигрывала престижные соревнования по бодифитнесу.
Алиса Титова
Публикация от Alisa Titova (@a1issa)
21 Апр 2018 в 8:05 PDT  Публикация от Alisa Titova (@a1issa)
10 Апр 2018 в 6:57 PDT  Публикация от Alisa Titova (@a1issa)
8 Июл 2018 в 4:50 PDT
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