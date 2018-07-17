Приморец взял в жёны «королеву» фитнес-бикини

Свадьбу сыграли в Таиланде

Уроженец Владивостока Илья Гречушкин и известная спортсменка фитнес-модель из Омска Алиса Титова сыграли свадьбу в Таиланде. Об этом пишет «Новый Омск».

«Не буду говорить, что этот день самый лучший в моей жизни: самые лучшие дни — все дни, проведённые с тобой. И вот после стольких счастливых лет вместе мы узаконили наши отношения, хоть ты моя семья уже давно», — написала Титова в своем инстаграме.

Примечательно, что омичка уже несколько лет живет в Китае . Она неоднократно выигрывала престижные соревнования по бодифитнесу.

Алиса Титова

Публикация от Alisa Titova (@a1issa)

21 Апр 2018 в 8:05 PDT Публикация от Alisa Titova (@a1issa)

10 Апр 2018 в 6:57 PDT Публикация от Alisa Titova (@a1issa)

8 Июл 2018 в 4:50 PDT