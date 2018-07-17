Ещё
СК проверяет сообщения о задержке зарплаты рабочим на тобольской стройплощадке «Сибура»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проверяет сообщения о задержке зарплаты рабочим на тобольской стройплощадке «Сибура» 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: 72.ru
Следственное управление СК по Тюменской области проводит проверку после появления сообщений о том, что рабочим субподрядной организации на тобольской стройплощадке компании «Сибур» была невыплаченная заработная плата, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления по региону.
Как сообщили местные СМИ, 15 июля порядка 300 иностранных рабочих на тобольской стройплощадке «Сибура» из-за невыплаты заработной платы устроили на предприятии массовую драку, испортив машину своего начальника.
"Проводится доследственная проверка о невыплате зарплаты работникам субподрядной организации. Следователи изъяли документацию у подрядной организации. По предварительной информации, задержка составляет не более месяца", — сказали в пресс-службе.
В связи с публикациями СМИ о произошедшей конфликтной ситуации с участием группы рабочих, занимающихся возведением объектов на строительной площадке нефтехимического комплекса, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову организовать прокурорскую проверку. «Дано указание выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников, и при наличии оснований оперативно принять меры прокурорского реагирования», — пояснили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.
В пресс-службе «Сибура» ТАСС сообщили, что задержек с выплатой заработной платы на предприятии нет. По данным компании, 15 июля часть работников субподрядной организации «Пандера» собралась у полевого офиса компании-подрядчика «Ренейссанс», чтобы обсудить вопросы по невыплате заработной платы и условиям проживания.
"В ходе обсуждения локально возникла конфликтная ситуация, в результате которой пострадал водитель и автомобиль. Водитель направлен в больницу. Полиция совместно с администрацией строительного города провела с работниками профилактические мероприятия, в результате проверки информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась. Работники субподрядчика высказывали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут своевременно устранены", — уточнили в пресс-службе.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Азар рассказал Абрамовичу о желании покинуть "Челси" Боксер Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире СМИ: Куртуа перейдет в "Реал" за £35 млн
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»194
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки361
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка37
Назван богатейший человек современности59
Трампа обвинили в измене родине65
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение