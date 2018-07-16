Африканцев выдворят из России за попытку сбежать в Европу

«Были случаи, когда пытались перейти границу. Нарушили и будут выдворены за пределы РФ. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с посольствами», — отметил Горовой.

Большинство попыток нарушения пограничного режима зафиксировано в Выборгском и Кингисеппском районах области. 14 иностранцев имели при себе паспорт болельщика ЧМ-2018. В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы, после чего вынесены решения об их депортации.