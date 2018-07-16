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Башкирский завод «Нефаз» начнет выпуск автобусов нового модельного ряда
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Башкирский завод «Нефаз» начнет выпуск автобусов нового модельного ряда 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В минувшую пятницу в республиканском Минэкономразвития состоялось заседание комиссии по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов. По итогам совещания перечень приоритетных инвестиционных проектов республики пополнили 4 новых, передает пресс-служба ведомства.
В числе приоритетных оказался инвестиционный проект по серийному выпуску нового модельного ряда пассажирских автобусов. В ближайшем будущем ПАО «Нефаз» планирует выпускать до 1000 единиц в год. Сумма инвестиций — 149 миллиона рублей. Инициаторы проекта планируют создать 20 новых рабочих мест. Сроки реализации — 2018-1029 годы.
Республиканские власти готовы предоставить автозаводу налоговые льготы на отчисления в региональный бюджет. Выпуск новых пассажирских атвобусов намечен на 2019 год.
Помимо «Нефаза», в число приоритетных инвестиционных проектов вошел проект по разработке карьера строительного камня для производства гранул завода «Стройминерал», проект ООО «Учалинский элеватор» по переработке масличных культур на масло и жмых и проект ГУСП совхоз «Алексеевский». Общий объем инвестиций — 2,2 миллиарда рублей.
Фото:www.nefaz.ru
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