Ещё
В СЗАО благоустроят 31 территорию образовательных учреждений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СЗАО благоустроят 31 территорию образовательных учреждений 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В пятницу, 13 июля, в префектуре СЗАО прошло совещание по подведению итогов недели. Его провел префект СЗАО Алексей Пашков.
В ходе совещания заместитель префекта Ирина Пахомова рассказала о ходе благоустройства территорий социальных учреждений, школ и объектов здравоохранения.
Так, в этом году уже отремонтировали веранды и установили освещение на территории 1 филиала Детского санатория №42 (ул. Свободы, д. 95). А до конца года в главном корпусе на улице Таманская, д. 15/2 отремонтируют забор и асфальт. Большой объем работ предстоит сделать и у поликлиники №140 на бульваре Яна Райниса, д. 4, корп. 6. Здесь заменят бордюрный камень и асфальт, обустроят газон, установят тактильную плитку, а также отремонтируют ограждение.
В рамках плана благоустройства окружным Управлением соцзащиты проведены работы по адаптации входной группы ТЦСО «Щукино» на Строгинском бульваре и на Митинской улице. Также отремонтированы входные группы Центра поддержки семьи и детства по 6 адресам.
— Также в 2018 году запланировано благоустройство на 31 объекте образования. В ходе работ отремонтируют асфальтовое покрытие, засеют новый газон,
обустроят покрытия на детских площадках, покрасят веранды, а там, где это необходимо, установят новые, — добавила Ирина Пахомова.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В храме Северного Тушина научат не впадать в уныние «Всю правду о белках» расскажут в Куркине В Строгине научат танцевать хип-хоп
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина337
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»379
Грудинин развелся37
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией98
Трамп разозлился на Путина из-за видео184
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение