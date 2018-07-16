В СЗАО благоустроят 31 территорию образовательных учреждений

В пятницу, 13 июля, в префектуре СЗАО прошло совещание по подведению итогов недели. Его провел префект СЗАО Алексей Пашков

В ходе совещания заместитель префекта Ирина Пахомова рассказала о ходе благоустройства территорий социальных учреждений, школ и объектов здравоохранения.

Так, в этом году уже отремонтировали веранды и установили освещение на территории 1 филиала Детского санатория №42 (ул. Свободы, д. 95). А до конца года в главном корпусе на улице Таманская, д. 15/2 отремонтируют забор и асфальт. Большой объем работ предстоит сделать и у поликлиники №140 на бульваре Яна Райниса, д. 4, корп. 6. Здесь заменят бордюрный камень и асфальт, обустроят газон, установят тактильную плитку, а также отремонтируют ограждение.

В рамках плана благоустройства окружным Управлением соцзащиты проведены работы по адаптации входной группы ТЦСО «Щукино» на Строгинском бульваре и на Митинской улице. Также отремонтированы входные группы Центра поддержки семьи и детства по 6 адресам.

— Также в 2018 году запланировано благоустройство на 31 объекте образования. В ходе работ отремонтируют асфальтовое покрытие, засеют новый газон,

обустроят покрытия на детских площадках, покрасят веранды, а там, где это необходимо, установят новые, — добавила Ирина Пахомова.