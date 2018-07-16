Региональная лизинговая компания Ярославской области начала прием заявок

Имущество, которое можно получить в лизинг по льготным ставкам 6% и 8% годовых, должно быть новым, ранее не использованным или не введенным в эксплуатацию, уточняется в сообщении на портале органов государственной власти Ярославской области

В перечень включено промышленное, высокотехнологичное и инновационное оборудование и оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции. Не работает РЛК с транспортом и оборудованием для оптовой и розничной торговли.

Предприниматели могут получить консультацию по услугам компании или подать заявку на лизинговые продукты в здании Ярославского бизнес-инкубатора (Ярославль, ул. Чехова, д. 2, правое крыло, кабинет 157) по будням с 8:30 до 17:30 (в пятницу — до 16:30), указано в релизе.

После подачи заявки предпринимателю необходимо направить в РЛК пакет, куда входят учредительные и финансовые документы, бухгалтерская отчетность, опросный лист, информация о предмете лизинга, о ранее заключенных договорах лизинга и о крупнейших поставщиках и клиентах.

«Средний срок рассмотрения заявки составит три — четыре недели при условии, что подан полный пакет документов, — сообщила директор Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина . — Сейчас в работе у Региональной лизинговой компании 15 заявок, но пока не по всем из них предприниматели представили необходимые документы».

Первые заявки планируется одобрить в течение месяца. Средства в РЛК есть: в уставный капитал компании перечислили свои взносы федеральная Корпорация МСП и правительство Ярославской области — 1,5 млрд и 500 млн рублей соответственно, подчеркивается в релизе.

РЛК Ярославской области — единственная региональная лизинговая компания в Центральном федеральном округе. Ставки по лизинговым сделкам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6% для оборудования российского производства и 8% — для иностранного, указано в справке о компании. Первоначальный взнос по договору лизинга составляет от 15%.