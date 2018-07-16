В Индонезии убили 300 крокодилов в отместку за гибель человека 

В индонезийской провинции Западное Папуа убили около 300 крокодилов. Таким образом местные жители «отомстили» за смерть человека, погибшего от нападения рептилии.
В субботу, 14 июля в районе Соронг местный житель во время сбора трав оказался на крокодиловой ферме, где на него напала рептилия. В результате мужчина скончался, а его соседи, вооружившись вилами, молотками и ножами, местные жители пришли на ферму, где убили 292 крокодилов, передает Reuters.
По словам представителя местного природоохранного ведомства, ферма в районе Соронг получила разрешение на разведение крокодилов в 2013 году. Для получения лицензии необходимо обеспечить безопасность территории хозяйства.
По факту произошедшего проводится расследование.
В мае посетители национального парка в ЮАР стали свидетелями нападения крокодилов на группу антилоп гну, пришедших на водопой. Одна из антилоп не успела отбежать от реки, и пресмыкающиеся потащили жертву в воду.