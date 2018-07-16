Ещё
В Индонезии убили 300 крокодилов в отместку за гибель человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Индонезии убили 300 крокодилов в отместку за гибель человека 

News.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В индонезийской провинции Западное Папуа убили около 300 крокодилов. Таким образом местные жители «отомстили» за смерть человека, погибшего от нападения рептилии.
В субботу, 14 июля в районе Соронг местный житель во время сбора трав оказался на крокодиловой ферме, где на него напала рептилия. В результате мужчина скончался, а его соседи, вооружившись вилами, молотками и ножами, местные жители пришли на ферму, где убили 292 крокодилов, передает Reuters.
По словам представителя местного природоохранного ведомства, ферма в районе Соронг получила разрешение на разведение крокодилов в 2013 году. Для получения лицензии необходимо обеспечить безопасность территории хозяйства.
По факту произошедшего проводится расследование.
В мае посетители национального парка в ЮАР стали свидетелями нападения крокодилов на группу антилоп гну, пришедших на водопой. Одна из антилоп не успела отбежать от реки, и пресмыкающиеся потащили жертву в воду.
News.ru: последние новости
В Сбербанке произошёл сбой Как кричащая кампания Ильи Свиридова работает против него На заводе в ХМАО прогремел взрыв
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина393
Грудинин развелся55
Туринская плащаница оказалась подделкой76
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»394
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией107
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение