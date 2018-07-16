«Российская летопись». Николай II: убийство во имя революции

Сто лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге произошла кровавая бойня. Вся императорская семья с оставшимися до конца ей преданными людьми были убиты без суда и следствия.

За какие-то минуты была прервана связь времен. Закрылась последняя страница тысячелетней отечественной истории. Кто-то, в общем-то даже и не спросясь народа, от имени которого они выступали и как судьи, и как палачи, решил посчитаться с прошлым, порвать с многовековыми традициями… Этим убийством большевики хотели навсегда покончить со старой историей России и начать все… с чистого листа? Нет! Они начали свою историю с разгона Учредительного собрания и кровавой бойни в Ипатьевском доме…

Ипатьевский дом в ЕкатеринбургеИтак, Екатеринбург, ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Дадим слово непосредственному исполнителю убийства, палачу Якову (Янкелю) Юровскому , написавшему впоследствии об этой трагедии полуграмотную записку:

"Когда я вступил в должность начальника охраны Романовых, то уже стоял вопрос о ликвидации семьи Романовых, так как чехословаки и казаки надвигались на Урал все ближе и ближе к Екатеринбургу.

Ввиду угрожающей обстановки развязка ускорилась.

Я призвал к себе начальника караула и других и сказал им, чтобы они в случае тревоги ждали до тех пор, пока не получат условного сигнала. Я снабдил их револьверами системы «Наган». Я определил роли и указал, кто кого должен застрелить.

В 1 1/2 ночи 17 июля я пошел в помещение, разбудил доктора Боткина и сказал ему, что необходимо всем спешно одеться, так как в городе неспокойно, и я вынужден их перевести в более безопасное место. Не желая их торопить, я дал возможность одеться. В 2 часа я перевел конвой в нижнее помещение. Велел расположиться в известном порядке. Сам-один повел вниз семью. Николай нес Алексея на руках. Остальные кто с подушкой в руках, кто с другими вещами. Мы спустились в нижнее помещение в особую заранее очищенную комнату. Александра Федоровна попросила стул, Николай попросил для Алексея стул.

Фотография семьи Государя Императора Николая II на палубе императорской яхты «Штандарт» (1907 г.) в музее святой царской семьи в ЕкатеринбургеЯ распорядился, чтобы стулья принесли. Потом предложил всем встать. Все встали, заняв всю стену и одну из боковых стен. Комната была очень маленькая. Николай стоял спиной ко мне. Я объявил, что Исполнительный Комитет Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов постановил их расстрелять. Николай повернулся и спросил. Я повторил приказ и скомандовал: «Стрелять». Первый выстрелил я и наповал убил Николая. Пальба длилась очень долго и несмотря на мои надежды, что деревянная стенка не даст рикошета, пули от нее отскакивали. Мне долго не удалось остановить эту стрельбу, принявшую безалаберный характер. Но когда наконец мне удалось остановить, я увидел, что многие еще живы. Например, доктор Боткин лежал опершись локтем правой руки, как бы в позе отдыхающего, револьверным выстрелом с ним покончил. Алексей, Татьяна, Анастасия и Ольга тоже были живы. Жива была и Демидова. Хотели покончить дело штыком. Но однако, это не удавалось. Причина выяснилась только позднее. На дочерях были бриллиантовые панцыри в роде лификов. Я вынужден был поочередно разстреливать каждаго. К сожалению, принесенные с казненными вещи дорогие обратили внимание присутствовавших красногвардейцев, которые решили их присвоить"…

Не так ли было и во время казни Иисуса Христа

Евангелие от Иоанна: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части… Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жеребий, чей будет… Так поступили воины»…

И, знаете… Конечно, Достоевский с его «слезинкой ребенка» для тех революционных времен — это выше понимания юровских. Но… дети — это… всего лишь дети. То, что этот Юровский отошел на тот свет, так и не дождавшись застенков Лубянки, как многие его соратники в конце 30-х годов, конечно, жалко. Право слово, жалко!.. Я часто думал: если во имя революции ты готов убить беззащитных, детей, то какая тогда она, эта революция?..

Фотография Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны в музее святой царской семьи в ЕкатеринбургеА ведь все могло бы быть иначе. Еще Временное правительство сделало запрос в Лондон о возможности отъезда семьи Николая II в Британию. Но английский король Георг V, кстати, кузен Николая II, ответил отказом. Английский военный атташе генерал Нокс заявил: " Англия нисколько не заинтересована в судьбе русской императорской семьи". Все просто, никаких сентиментальностей…

Потом Георг V оправдывался: дескать, содержать Николая с семьей было бы для британской казны накладно… А вы говорите сипаи! Конечно, надо быть справедливым, к пушке английский король своего кузена не привязывал. Нет! Он просто умыл руки, как некогда Понтий Пилат.

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