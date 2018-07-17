В крае начался приём заявлений на выдачу разрешений на добычу дичи?

Интересно, уже начался приём заявлений на выдачу разрешений на охоту лето-осень-зима на дичь? А то мы с моим псом уже ждём не дождёмся начала сезона, готовимся!

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 16 июля 2018 года начинает приём заявлений на выдачу разрешений на добычу болотно-луговой, полевой, степной и боровой дичи с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами в период летне-осенне-зимнего сезона охоты 2018-2019 гг. в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского края.

Сама охота начинается с 5 августа 2018 года и продлится для болотно-луговой, полевой, степной дичи до 20 ноября 2018 года, а для боровой дичи до 31 декабря 2018 года.

Приём заявлений по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. Время приёма заявлений — ежедневно с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 13-48, выходные дни — суббота и воскресенье. Выдача разрешений также осуществляется районными специалистами Министерства на местах.

Специалисты Минприроды Алтайского края напоминают, что подать заявление на предоставление госуслуги можно также посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Электронное заявление на получение разрешения рассматривается в течение 5 рабочих дней. В случае, если вся информация указана верно, и отсутствуют основания для отказа в предоставлении государственной услуги, заявителю в личный кабинет придёт оповещение об одобрении его заявления. Затем охотник может явиться в ведомство в удобное для него время для получения результата услуги.