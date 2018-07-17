Крупнейшая авиакомпания Юга России открыла рейсы в Калугу из Краснодара и Минвод 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания Южного федерального округа «Азимут» запустила новые рейсы в Калугу из Минеральных Вод и Краснодара, сообщает пресс-служба перевозчика.
"17 июля авиакомпания «Азимут» начала обслуживание направлений в Калугу из Краснодара и Минеральных Вод", — говорится в сообщении.
Направления будут обслуживаться два раза в неделю по вторникам и субботам.
Как сообщалось, 16 июля авиаперевозчик запустил рейсы из Ростова-на-Дону в Калугу, которые будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.
Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. «Азимут» является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский. Как сообщал исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, авиакомпания планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров.