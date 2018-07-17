Крупнейшая авиакомпания Юга России открыла рейсы в Калугу из Краснодара и Минвод

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. / ТАСС /. Крупнейшая авиакомпания Южного федерального округа «Азимут» запустила новые рейсы в Калугу из Минеральных Вод и Краснодара , сообщает пресс-служба перевозчика.

"17 июля авиакомпания «Азимут» начала обслуживание направлений в Калугу из Краснодара и Минеральных Вод", — говорится в сообщении.

Направления будут обслуживаться два раза в неделю по вторникам и субботам.

Как сообщалось, 16 июля авиаперевозчик запустил рейсы из Ростова-на-Дону в Калугу, которые будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.