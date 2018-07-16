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«Цинизм зашкаливает»: гастарбайтеров предложили заменять российскими пенсионерами
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«Цинизм зашкаливает»: гастарбайтеров предложили заменять российскими пенсионерами 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов предложил пенсионерами заменить на рабочих местах трудовых мигрантов. Данное высказывание прокомментировал депутат Государственной Думы, избранный от Республики Крым, Павел Шперов.
«Ужасает понимание того, что в правительстве работают люди, настолько не уважающие наших граждан — людей преклонного возраста, фактически, наших отцов и матерей. Приравняв их к гасторбайтерам, данный чиновник на полном серьезе прочит им завершение трудового стажа на стройках, складах, дорожно-ремонтных площадках, на улицах с метлой и совком. Цинизм такой идеи зашкаливает!», — сказал парламентарий от ЛДПР.
По словам Шперова, вместо того чтобы предложить пенсионерам достойные рабочие места, министерство труда «пытается выкрутиться из ситуации таким кощунственным образом». Он также отметил, что данные заявление ведомства ставят под сомнения наличие какой-либо целостной стратегии у правительства относительно принятия пенсионной системы и ликвидации ее негативных последствий.
«С одной стороны мы планируем вложить более шести триллионов рублей на программы, связанные с демографией. А с другой — подобными предложениями пытаемся отбить у наших граждан всяческое желание продолжать свой род» — резюмировал депутат.
«ФедералПресс» напоминает, что Германия вслед за Россией решила увеличить пенсионный возраст.
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