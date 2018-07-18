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Минстрой: новые механизмы расселения аварийного жилья дадут регионам широкие возможности
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Минстрой: новые механизмы расселения аварийного жилья дадут регионам широкие возможности 

ТАСС 2 часа назад
ООН, 18 июля. /ТАСС/. Законопроект о постоянно действующих механизмах расселения аварийного жилья, разработанный Министерством строительства и ЖКХ России, даст широкие возможности регионам по применению ресурсов. Об этом заявил во вторник в беседе с журналистами замглавы министерства Андрей Чибис после участия в конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию «Хабитат».
"Любой опыт полезен. Но наша позиция, исходя из текущего обсуждения нового законопроекта, — нужно дать набор возможностей субъектам, на что использовать ресурсы", — сказал он, отвечая на вопрос о том, в какой мере опыт реновации в Москве будет использован в других городах России.
"Главное, чтобы люди были переселены, — пояснил чиновник. — Ресурсы могут идти и на развитие микрорайона, и на реновацию, все эти инструменты у субъектов появятся". «Во всяком случае, в том законопроекте, который мы подготовили и внесли в правительство, все это учитывается», — подтвердил он.
По словам Чибиса, «возможности будут у всех регионов, а какую именно модель выбирает конкретный субъект, зависит от его экономики, от территории, где он находится, от ряда других факторов». «Это решение, безусловно, должно быть за субъектом РФ», — убежден замглавы Минстроя.
Минстрой ранее внес в правительство законопроект о постоянном механизме расселения аварийного жилья, содержащий предложения по применению механизма реновации в регионах. Законопроект предусматривает создание специализированного жилого фонда, в который будет производиться расселение людей из аварийного жилья на условиях софинансирования федерального и регионального бюджетов. Также проект допускает возможность расселения аварийного жилья для крупных мегаполисов по алгоритму реновации за счет инвесторов.
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