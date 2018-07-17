Фестиваль парков пройдет в Домодедове

В парке культуры и отдыха «Елочка» в подмосковном Домодедове 22 июля состоится фестиваль парков, передает телеканал «360».

Об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"В рамках фестиваля состоится церемония награждения победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» и презентация лучших практик современного паркового строительства и деятельности парков культуры и отдыха Московской области ", — отметила министр.

По словам Косаревой, в этот день будут названы победители смотра-конкурса «Парки Подмосковья» 2018 года и обладатели специальных денежных премий: «Лучший парк культуры и отдыха» с денежной премией 14 миллионов рублей и «Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха» с денежной премией 10,5 миллионов рублей. Также специальные денежные премии по 1 миллиону рублей предусмотрены «За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны», «За креативный подход к созданию зон отдыха населения», «За лучшую детскую площадку парка культуры и отдыха» и «За лучший проект „Танцевальная площадка“.

Проект „Парки Подмосковья“ стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 парков культуры и отдыха созданы практически с нуля: парк „Покровский“ в Хотькове, парк культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной в Одинцове, парк „Скитские Пруды“ в Сергиевом Посаде, парк „Ивановские Пруды“ в Красногорске , парк „Фабричный пруд“ в Реутове , парк „Сестрорецкий“ в Клину , парк в Шаховской и многие другие.

В парках культуры и отдыха, которые на протяжении многих десятилетий были центрами притяжения для жителей региона, происходят качественные изменения в их деятельности: появляются современные скейт-парки, пункты проката, работают летние кинотеатры и концертные залы, проводятся зарядки, танцы, фитнесс-тренировки, мастер-классы. Так, например, парк „Пехорка“ в Балашихе полностью благоустроен в соответствии с единой концепцией развития парковой территории, на ранее заброшенной территории площадью 2 га в Вербилках появился уютный парк. Существенные изменения произошли в парках культуры и отдыха имени Л. Толстого в Химках , имени Ю. Гагарина в Шатуре , „Березовая роща“ в Дмитрове , в парке культуры и отдыха Ногинска и других.

Участников и гостей фестиваля парков ждут открытые мастер-классы, пленеры, квесты, выступления популярных и известных артистов, летний кинотеатр и многое другое.