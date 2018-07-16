Добрые соседи. В алтайском селе волонтерами являются и дети, и взрослые

В селе Краснознаменка Курьинского района школьники с удовольствием помогают по хозяйству пенсионерам, ветеранам труда, вдовам погибших в Великую Отечественную войну. Потому что здесь сызмальства понимают: добрососедство — это не оставаться безучастными к нуждам пожилых, больных и одиноких людей.

«С соседями нам повезло», — признаются Николай Феофанович и Людмила Фёдоровна Вахонины. Несколько лет назад они приехали на Алтай из Узбекистана , где всю жизнь проработали геологами. В Курьинский район их привёз сын, который работал в соседнем Змеиногорском районе. Однако недавно он перевелся в головной офис предприятия, находящийся в Красноярске , и его престарелые родители остались одни в, как им казалось, чужом селе.

Кто посадил картошку?

У главы семейства стало ухудшаться зрение. Понадобилась срочная операция, которую можно сделать только в одном из новосибирских медицинских центров. В неблизкую поездку супруги отправились вместе. Операция прошла успешно, но Николаю Феофановичу потребовался длительный курс реабилитационного лечения. Поэтому в Краснознаменке их не было достаточно долго.

«Уезжали в третьей декаде мая, — рассказывает Людмила Федоровна. — Самая напряженная пора, ведь надо вспахать и посадить огород. Нам же пришлось всё это бросить. Решили, что здоровье дороже. А там, пусть будет, как будет. И вот подъезжаем к дому. Настроились уже на самое худшее. Каково же было наше удивление, когда, зайдя на огород, мы увидели, что он не только вспахан, но на нём уже высажен картофель! Оказывается, эту работу сделали ребята из Краснознаменской школы вместе со своим преподавателем Верой Николаевной Быхановой».

Кроме посадки картофеля, школьники вскопали грядки, засадили их овощами. Более того, они даже пропололи подросшую картошку! Хозяйка дома была очень удивлена подобным поступком: «Многие ругают сегодняшнюю молодёжь, а я скажу, что она у нас очень хорошая! Особенно в Краснознаменке».

Повезло с соседями

Когда о поступке школьников-«тимуровцев» попросили рассказать Веру Быханову, учителя Краснознаменской СОШ, она удивилась: «Что же рассказывать? Просто мы, их соседи, знали, что эти люди уехали в Новосибирск на операцию. Поэтому когда пахали свой огород, вспахали и их участок. А наши школьники всегда с удовольствием помогают сельским пенсионерам, ветеранам труда, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому их даже и уговаривать не пришлось. На этой усадьбе работали Станислав Адодин, Сергей и Марина Зимины, Манушак Хачоян, Даша Лебедева, Саша Борисов, Диана Бирих, Ирина Коркина, Лёша Гунин. Участок под грядки вспахал мотоблоком наш девятиклассник Александр Горюнов . Рассаду взяли со школьного участка, и с девочками высадили её. Были рады, что сумели помочь этим людям. Тем более что Николай Феофанович имеет статус „Дети войны“. А таким людям помогать надо!».

По словам Людмилы Фёдоровны, помогают им сегодня не только школьные волонтёры, но и все живущие рядом соседи: выкашивают траву во дворе, если надо, свозят и в больницу, и в аптеку. «Я считаю, что нам очень повезло с соседями. Таких добрых и душевных людей я не встречала очень давно», — говорят Вахонины, которые уже не чувствуют себя в алтайском селе пришлыми чужаками.