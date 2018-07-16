Суд решил вернуть жильё воронежцам после сомнительной сделки 

Семья, потерявшая дом из-за махинаций бывших кредиторов, сможет получить его назад. Ленинский суд признал сделку купли-продажи недействительной и постановил вернуть имущество прежним владельцам. Но пострадавших намного больше — около двух десятков воронежцев лишились жилья, взяв займы у одних и тех же людей. С участниками истории встретились наши корреспонденты. Ольга Рогова в победу почти не верила: тяжбы с бывшими кредиторами, которые выгнали ее семью из дома, длились несколько лет. Все это время она не смогла забрать ни вещи, ни документы. Семью выставили силой. — Приехали, когда ребенок гулял с собакой, отобрали у него ключи, проникли в дом — вспоминает пострадавшая Ольга Рогова, Дом семья Ольги Роговой потеряла из-за кредита. Говорят, хотели взять полмиллиона на ремонт. Банки отказали, пошли в микрокредитную организацию — там денег дали, правда, 300 тысяч и под залог дома. Вместо договора залога, рассказывает Ольга, заключили договор купли-продажи, якобы временно. Девушка не раз обращалась в полицию и прокуратуру, пытаясь доказать, что её обманули, но безрезультатно.
— Больше 27 пострадавших. К сожалению, пока никому не удалось добиться правды своей. Мы, наверно, первые. В аналогичной ситуации, как выяснила Ольга Рогова, оказалось еще два десятка человек — все они называют одну и ту же фамилию обидчика, который лишил их единственного жилья, и рассказывают одну и ту же схему: брали деньги в долг у мужчины по фамилии Цветков, вместо договора залога подписывали договор купли-продажи. Спустя время в свой дом попасть уже не могли. Так произошло, например, и с Юрием Кулагиным. Он сейчас фактически бездомный — бывшая жена пустила в пристройку. Пострадавший Юрий Кулагин признаётся, что лишился всего: — Вот две зимы я тут, отопления нету, одна печка, у меня ничего нет. Как я вышел — в брюках, в рубашке, в туфлях, и один паспорт — остальное он все забрал. Тамара Пахомова продала тому же предпринимателю свою квартиру в центре Воронежа. Покупатель отдал только чуть больше двухсот тысяч задатка, остальных денег женщина так и не дождалась. — Я ждала как порядочный человек месяц, пока они позвонят, а они уже в течение двух недель с регистратором всё уже обработали, без моего присутствия личного всё это оформлялось. Я поняла, что денег не получу и подала в суд Ленинского района — рассказывает пострадавшая Тамара Пахомова.
Суд встал на сторону покупателей — подпись в договоре Тамара Пахомова ставила сама, значит, состава преступления нет. Сам Цветков виновным себя не считает, от встречи с нашей съемочной группой отказался, но пояснил следующее. — У меня в принципе было много сделок так или иначе, и попадались не всегда порядочные люди. Но я вам еще раз говорю: есть правоохранительные органы на это, суд и тут всё безумно просто — если есть решение суда, то всё остальное — клевета. Воронежцам, потерявшим свои квартиры по этой схеме, юристы рекомендуют писать коллективное обращение в полицию и прокуратуру, настаивая на объединении всех историй в одно уголовное дело. — Если одно и то же лицо, или одна и та же группа лиц, регулярно в отношении не одного лица, а многих лиц применяет одну и ту же схему — каждый раз предлагая денег взаймы и каждый раз предъявляя договор купли-продажи — это уже само по себе доказательство. одно из значимых доказательств уголовного дела — советует адвокат Станислав Рывкин. Как только решение суда вступит в силу, Ольга сможет переехать в свой дом. По рассказам соседей, временные хозяева вынесли оттуда все ценное. Ей придется не только покупать мебель и технику, но и копить деньги — все это время, рассказывает, за коммуналку никто не платил.
Наталья Зубкова, Анна Андреещева.