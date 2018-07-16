Эксперты подвели экологические итоги ИННОПРОМа

ЕКАТЕРИНБУРГ , 16 июля. / ТАСС /. В Екатеринбурге завершилась крупнейшая в России Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, экспертное сообщество подводит итоги. На форуме обсуждался обширный спектр экологических тем, в первую очередь в рамках межконгрессных мероприятий Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», который традиционно проходит в Екатеринбурге и является международной дискуссионной площадкой Всероссийского форума «РОСПРОМЭКО».

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, акцент обсуждений следует из названия конгресса — экология регионов. «Средний Урал, как регион с самой высокой в России концентрацией промышленности, ставит экологию на приоритетное место — это важнейший компонент качества жизни. Поэтому мероприятия, проходящие как в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, так и вне ее, очень важны. На них специалисты, общественники, наука, бизнес и власть встречаются и формируют общее понимание состояния экологии и варианты решения проблем этой сферы», — сказал он в интервью ТАСС.

Нынешний ИННОПРОМ положил начало как минимум трем направлениям, прежде широко не обсуждавшимся. Первое из них — интеграция в региональную экологическую проблематику широкого спектра партнеров из КНР — ученых, инвесторов и промышленников.

Китайский акцент

"Китай — наш сосед, у России с ним большая общая граница. Лес, небо, вода — наши общие ресурсы на большой территории. В связи с интенсивным ростом промышленности Китай выдвигает в число приоритетов экологизацию производства. У них в этой области немало альтернативных наработок и финансовых инструментов, особенно интересных в связи с западными санкционными ограничениями для России. Китайские инструменты могут заинтересовать наших предпринимателей, в том числе в сфере экологии", — уверен Кузнецов.

По словам соорганизатора конгресса «Промышленная экология регионов», председателя Совета Общероссийского экологического движения «Зеленая Россия» по УрФО Юлии Корнеевой, тема российско-китайского сотрудничества в сфере экологии впервые была широко поднята на международной дискуссионной площадке РОСПРОМЭКО — на III Всероссийском конгрессе «Промышленная экология регионов» в апреле 2018 года. В его резолюцию особой позицией вошел пункт о российско-китайском сотрудничестве, и задача мероприятий, проводимых в рамках ИННОПРОМа — развивать его.

"Тема, заданная в апреле российско-китайским круглым столом «Екатеринбург-Харбин. Зеленый мост сотрудничества» [ Харбин и Екатеринбург являются городами-побратимами — прим. ТАСС], оказалась актуальной и востребованной, тем более взаимодействия между нашими странами активно поддерживаются на государственном уровне. К сожалению, в Свердловской области больших практических результатов пока мало — это отмечают обе стороны диалога. При этом профессиональное сообщество заинтересовано в решении практических вопросов и совместной деятельности в сфере науки, культуры, бизнеса. Поэтому на ИННОПРОМе прошло межконгрессное мероприятие — российско-китайская научно-практическая конференция «Инновационные технологии и производства — эко-технопарки, зеленые технологии России и Китая», — рассказала эксперт в интервью ТАСС.

По словам Корнеевой, мероприятие показало заинтересованность китайской стороны — она, хотя присутствовала на форуме не многочисленным, но убедительным составом. Приветственное слово на конференции сделал Гуань Шаонань — генеральный секретарь союза стратегического сотрудничества по развитию евразийского рынка в сфере высокотехнологичной и инновационной индустрии КНР. Это человек, занимающийся в Китае научно-техническим прогрессом и продвижением технологий. Тема доклада китайского представителя на конференции стала продолжением апрельских «конгрессных тезисов» — на ИННОПРОМЕ обе стороны диалога продолжили их осмысление и отработку, поиск точек соприкосновения, привязку российских реалий и китайских технологий.

"Полагаю, что по итогам ИННОПРОМа мы договоримся о практическом сотрудничестве и расширении применения китайских технологий. В программе следующего, IV Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», который пройдет в феврале-марте 2019 года, мы проведем объемную конференцию или панельную дискуссию по российско-китайскому сотрудничеству", — резюмировала Юлия Корнеева.

Мост «Китай-Россия-Арктика»

По мнению министра Кузнецова, одним из важнейших экологических акцентов по итогам ИННОПРОМа стала тема российско-китайского сотрудничества в освоении Арктики.

"Мы традиционно вообще стараемся выходить за пределы региональной тематики, поскольку экология — это глобальная категория. На нынешнем ИННОПРОМе эксперты предложили нам обсудить проблемы Арктики. Она интересна Свердловской области тем, что у нас сосредоточена промышленность. Мы можем предложить нашим предприятиям участвовать в освоении данного региона. У нас — отличный уровень образования, мы можем готовить специалистов для правильного — подчеркиваю, правильного освоения Арктики. Кроме того, в Свердловской области — развитая наука, которая дает возможность реализовать такие подходы к освоению этого самобытного края, который влияет, без преувеличения, на природу и климат половины северного полушария", — отметил он.

Как сказал ТАСС эксперт центра «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), доцент РАНХиГС Александр Воротников , наша страна недостаточно использует китайские технологии, инвестиции и опыт в развитии Арктической зоны РФ. [Проектный офис развития Арктики — это экспертный центр, деятельность которого связана с исследованием социальных, экономических и экологических аспектов жизнедеятельности человека на Крайнем Севере России — прим. ТАСС].

"Для нас их опыт интересен. Китай достиг больших успехов в технологиях, инновациях, применимых для Арктики", — считает он.

Первым аспектом российско-китайского экологического взаимодействия эксперт называет возобновляемую энергетику. «Арктике не хватает энергетики для развития, ведь большая ее часть не связана с Единой энергетической системой России. Там преобладает островная или изолированная энергетика, полностью зависимая от Северного завоза — поставкой туда дизтоплива и каменного угля. Это огромная нагрузка на бюджет — больше половины расходов Северного завоза приходится на поставку энергоносителей. Не секрет, что эти ресурсы загрязняют окружающую среду. Нужна новая возобновляемая энергетика, о чем сказал в своем послании президент РФ, а Китай в этой теме первопроходец, который, к тому же, очень мощно развивается», — отмечает Воротников.

Во-вторых, считает он, огромной проблемой Арктики является переработка отходов. «Вечная мерзлота, закапывать некуда, вывозить очень дорого. Надо перерабатывать прямо там, чтобы вывозить как можно меньше. Мы еще в начале пути, который Китай уже прошел, у них много наработок по переработке ТКО», — говорит эксперт центра ПОРА.

Кроме того, Китай имеет успехи в реализации проектов, ранее казавшимися фантастикой, в частности, терраформирования — изменения земного ландшафта. «На одной из засушливых территорий китайцы создали искусственный климат — например, там по заданию, регулярно, с необходимой частотой идет дождь. В Арктике огромные пространства испытывают климатические проблемы, там также требуется преобразование территории. Тем более Арктика меняется, там теплеет, происходит деградация вечной мерзлоты, из-за этого уходит берег, происходят разного рода природные и техногенные аварии, чьи последствия предсказать трудно», — считает Александр Воротников.

Эксперт отмечает и актуальность сотрудничества с КНР в освоении Северного морского пути. «Китаю нужен Севморпуть, потому что 80% своих товаров он вывозит морем. Несколько раз они проводили свои караваны этим путем, транспортное плечо сократилось примерно на треть, расход топлива — примерно на 20%», — рассказал он.

Также огромная акватория и шельф Северного Ледовитого океана, омывающего берега России, интересна Китаю в связи переходом развитых стран на «синюю экономику» — интенсивное использование биоресурсов. «Северный Ледовитый океан обладает ими в избытке. А использование ресурсов океана — это тысячелетние китайские традиции. Для нас их технологии и наработки тоже важны», — констатирует эксперт.

IT-хаб во льдах

Арктическая часть России может стать одним из крупнейших мировых мест сосредоточения центров хранения данных для российских и международных компаний, считает Воротников.

Ранее президент Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что России необходимо заниматься развитием цифровой экономики, чтобы обеспечить будущее российской экономики. В послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года он дал поручение сделать Россию ключевым логистическим, транспортным узлом планеты, а также одним из мировых центров хранения, обработки, передачи и надежной защиты информационных массивов, так называемых больших данных.

"Надо использовать шанс стать одним из крупнейших хабов центров хранения данных для международных компаний. Дата-центры многих международных компаний, например, Facebook, располагаются около Полярного круга. У России есть крупный потенциал «естественного холода», который необходим для работы дата-центров. Насколько мне известно, власти некоторых регионов России уже предложили инвесторам территорию под размещение крупных центров хранения данных", — сказал Воротников, отметив, что для реализации этого проекта в России есть необходимая законодательная база.

Он пояснил, что принятый недавно федеральный закон № 173 от 29 июня 2018 года предусматривает четкие механизмы взаимодействия государственных и частных капиталов в сфере IТ-технологий. «Новый закон позволит легче реализовывать такие проекты и будет способствовать развитию IT-инфраструктуры в Арктике», — отметил Воротников.

Межконгрессные доминанты

Подводя итоги обсуждения, министр Алексей Кузнецов отметил, что эти и другие темы могут стать предметом обсуждения на межконгрессных мероприятиях до следующего Всероссийского экологического конгресса в Екатеринбурге. «Также будем обсуждать возможность финансирования экологических мероприятий. Понимаем, какими инструментами поддержки располагаем в части возмещения затрат, снижения платы за негативное воздействие при проведении экологических мероприятий. В то же время считаю, что государство должно наращивать их финансирование, так как все экологические сооружения — в основном муниципальные или государственные объекты, которые бизнес не может ремонтировать, а государству это делать необходимо. Ведь от этого зависит здоровье и качество жизни населения», — резюмировал он.

Об ИННОПРОМе:

О Российско-Китайском ЭКСПО:

Первое Российско-Китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. кв. метров, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Второе прошло там же в 2015 году, тогда в мероприятии приняли участие представители регионов и компаний РФ, активно развивающих экономические связи с Китаем.

Проходившее в Екатеринбурге в 2016 году III Российско-Китайское ЭКСПО собрало в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму свыше 50 млрд рублей.

В 2017 году IV Китайско-Российское ЭКСПО прошло в Харбине с 15 по 19 июня. В нем участвовало более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составила 86 тыс. кв. м, экспозиция РФ заняла 3,3 тыс. кв. м.

В 2018 году V Китайско-Российское ЭКСПО прошло одновременно с ИННОПРОМом в Екатеринбурге.