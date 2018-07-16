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«Пятерочка» поздравила металлургов с профессиональным праздником
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«Пятерочка» поздравила металлургов с профессиональным праздником 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Федеральная торговая сеть «Пятерочка» с 13 по 15 июля провела серию праздничных мероприятий, приуроченных к Дню металлурга. Празднование прошло в десяти городах присутствия сети: Липецке, Орле, Старом Осколе, Челябинске, Магнитогорске, Губкине, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральском и Полевском. Об этом сообщили «Ленте.ру» в «Пятерочке».
В рамках праздника торговая сеть организовала для жителей обширную программу, в которую вошли: танцевальное шоу, чеканка поздравительных монет, викторины, конкурсы, а также розыгрыши бытовой техники и телевизоров. Для детей также были подготовлены различные игры, сладкая вата и возможность бесплатно украсить себя аквагримом.
К поздравлениям присоединилось руководство трех дивизионов «Пятерочки», в которых прошли мероприятия. В частности, директор Южно-Уральского дивизиона Константин Смольников поздравил всех металлургов с праздником и пожелал благополучия и процветания им и их семьям. «Профессия металлурга — это тяжелый, почетный и честный труд. Урал и металлургия неразрывно связаны. День металлурга — это один из главных праздников для региона», — отметил он.
«В этом году жители Липецка одновременно с Днем металлурга отмечают и 315-летие города», — подчеркнул в своей поздравительной речи директор Центрально-Черноземного дивизиона Владимир Трепаков. А директор Уральского дивизиона Ольга Петько заявила, что «уральский регион славится своими металлургическими предприятиями не только в России, но и во всем мире». По ее словам, приоритетным направлением развития для торговой сети «Пятерочка» на Урале являются именно муниципалитеты с развитым металлургическим комплексом, в экономику которых компания инвестирует миллионы рублей и создает тысячи рабочих мест.
В торговой сети также рассказали о том, что в рамках празднования Дня металлурга в Нижнем Тагиле была организована фотовыставка, посвященная лучшим сотрудникам Нижнетагильского металлургического комбината.
С 2014 года «Пятерочка» на постоянной основе предоставляет сотрудникам ММК в Магнитогорске дополнительные скидки.
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