«Пятерочка» поздравила металлургов с профессиональным праздником

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» с 13 по 15 июля провела серию праздничных мероприятий, приуроченных к Дню металлурга. Празднование прошло в десяти городах присутствия сети: Липецке , Орле, Старом Осколе, Челябинске Магнитогорске , Губкине, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральском и Полевском . Об этом сообщили «Ленте.ру» в «Пятерочке».

В рамках праздника торговая сеть организовала для жителей обширную программу, в которую вошли: танцевальное шоу, чеканка поздравительных монет, викторины, конкурсы, а также розыгрыши бытовой техники и телевизоров. Для детей также были подготовлены различные игры, сладкая вата и возможность бесплатно украсить себя аквагримом.

К поздравлениям присоединилось руководство трех дивизионов «Пятерочки», в которых прошли мероприятия. В частности, директор Южно-Уральского дивизиона Константин Смольников поздравил всех металлургов с праздником и пожелал благополучия и процветания им и их семьям. «Профессия металлурга — это тяжелый, почетный и честный труд. Урал и металлургия неразрывно связаны. День металлурга — это один из главных праздников для региона», — отметил он.

«В этом году жители Липецка одновременно с Днем металлурга отмечают и 315-летие города», — подчеркнул в своей поздравительной речи директор Центрально-Черноземного дивизиона Владимир Трепаков. А директор Уральского дивизиона Ольга Петько заявила, что «уральский регион славится своими металлургическими предприятиями не только в России , но и во всем мире». По ее словам, приоритетным направлением развития для торговой сети «Пятерочка» на Урале являются именно муниципалитеты с развитым металлургическим комплексом, в экономику которых компания инвестирует миллионы рублей и создает тысячи рабочих мест.

В торговой сети также рассказали о том, что в рамках празднования Дня металлурга в Нижнем Тагиле была организована фотовыставка, посвященная лучшим сотрудникам Нижнетагильского металлургического комбината

С 2014 года «Пятерочка» на постоянной основе предоставляет сотрудникам ММК в Магнитогорске дополнительные скидки.