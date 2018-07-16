Спасатель из ЮЗАО стал лучшим в Москве 

В столице завершился конкурс «Московские мастера» среди спасателей. Участникам предстояло продемонстрировать скорость, ловкость, умение обращаться с инструментами и снаряжением, а также оказывать первую помощь, передает портал Мэра и Правительства Москвы.
Лучше всех выполнил задания Дмитрий Лашков из аварийно-спасательного отряда № 8 Пожарно-спасательного центра, который находится на Юго-Западе Москвы. Отмечается, что Дмитрий участвует в конкурсе уже во второй раз. В 2016 году он занял третье место. «Я счастлив, что, несмотря на сложность, смог выполнить все задания. Это доказывает, что я достиг высокого уровня в деле, которым занимаюсь», — поделился спасатель.
Отмечается, что второе место конкурса занял спасатель аварийно-спасательного отряда № 8 Михаил Орлов, третье — спасатель аварийно-спасательного отряда № 1 Алексей Маковский. По словам главного судьи конкурса и представителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ильи Зиновьева, за первое место предусмотрен приз в размере 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч.