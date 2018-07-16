Парламентский кризис на родине Ленина

Арест высокопоставленных фигурантов по так называемому «делу фармацевтов» повлияет не только на предвыборную стратегию местной «Единой России» , но и может сказаться на персональном составе избираемого в сентябре Законодательного собрания региона.

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Ульяновской области Игорь Тихонов , генеральный директор государственного АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова и её заместитель Евгений Коган были арестованы в начале июля. Министр здравоохранения Рашид Абдулов отправился в реанимацию областной больницы, поприсутствовав предварительно при обысках в своем рабочем кабинете и дома. Полным ходом идет расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Следователи считают, что депутат Тихонов и министр оказывали давление на главврачей больниц, чтобы те закупали медикаменты исключительно по контрактам с «Ульяновскфармацией». Для этого подозреваемые организовывали электронные аукционы по совместным государственным закупкам, а полученные «под личным контролем Тихонова» средства выводились со счетов госпредприятия на счета подконтрольных Евгению Когану предприятий.

«Дело фармацевтов» — самый громкий за последние годы коррупционный скандал на родине Ленина, совпал с предвыборной кампанией в региональный парламент. Местный политолог Николай Васин отмечает: «Руководство партии, руководство заксобрания оказались неспособны предпринять какие-то действия, чтобы уменьшить имиджевые потери. Ведь были предпосылки к выявлению нечистоплотности партийных деятелей».

Действительно, нарушения в закупках фармпродукции неоднократно фиксировали в региональном УФАС , который за последние годы трижды отменял крупные конкурсы на поставку силами «Ульяновскфармации». Обсуждалась ситуация и на заседаниях Законодательного собрания региона.

Источники в прокуратуре Ульяновской области, комментируя ситуацию СМИ, говорят, что «не в меньшей степени ответственность за случившееся лежит на законодательной власти региона». Пресса акцентирует внимание на роли председателя Законодательного собрания Анатолия Бакаева, который «едва ли не сам контролировал или пытался контролировать происходящее в сфере регионального здравоохранения и социальной политики» и, конечно, мог бы повлиять на эту ситуацию значительно раньше. Но не повлиял…

Такая пассивность парламентского лидера вызывает немало вопросов еще и потому, что Анатолий Бакаев пришел в большую политику из силовых ведомств. В 2007 году г-н Бакаев, в звании генерал-майора милиции, возглавил Управление внутренних дел по Ульяновской области. На эту должность он пришел с должности Главного инспектора МВД. Работа на посту начальника УВД и руководителя Главного организационно-инспекторского управления МВД России не предполагает аналитический слепоты, особенно когда речь идет о правонарушениях. Тем более, когда их совершают твои сотрудники — Игорь Тихонов возглавлял комитет Законодательного собрания.

Кроме того, Анатолия Бакаева связывают товарищеские отношения с бывшим мэром города Мариной Беспаловой , ближайший родственник которой — предприниматель Сергей Курков был вынужден тоже объясняться со следователями СК РФ в те самые дни, когда арестовывали «фармацевтов». Курков владеет сетью частных клиник, где проводятся сложные операции на сердце, в том числе и по программе обязательного медицинского страхования. Не исключено, что у следствия могли возникнуть вопросы о том, как расходуются эти средства, проводятся ли операции, на которые они выделены или перед государством отчитываются липовыми бумажками.

Уверенность в том, что г-ну Бакаеву хорошо известны механизмы современного бизнеса основана ещё и на том, что сразу после увольнения из МВД он организовал и возглавил коммерческую структуру — ООО «Интеллект групп». Зарегистрированная в городе Москва фирма, судя по данным сервисов раскрытия информации, вскоре стала показывать миллионные обороты. Сегодня на посту генерального директора ООО «Интеллект групп», который прежде занимал Анатолий Бакаев, трудится некая Наталья Блошенко. В бизнес г-на Бакаева г-жа Блошенко пришла, как это не удивительно, из медицинской сферы. Она возглавляла частную медицинскую компанию.

Вот почему, несмотря на то, что Анатолий Бакаев пока никак не фигурирует в публичной плоскости в связи с «делом фармацевтов», эксперты считают его уход с поста председателя ЗСО делом времени. В прессе уже появились ссылки на источники в Ульяновском региональном политсовете «Единой России», которые убеждены, что шансы Анатолия Бакаева сохранить пост спикера в новом созыве значительно снизились.