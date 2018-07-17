К нам приехал прокурор. На что челябинцы жаловались в Генпрокуратуру РФ

С рабочей поездкой Южный Урал посетил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв . В череде официальных встреч с высокопоставленными чиновниками Пономарёв провёл личный приём граждан, чтобы узнать о реальной жизни южноуральцев и помочь решить самые наболевшие вопросы. « АиФ » побывал на этой встрече, чтобы понять, чьи права ущемляют чаще всего.

Отодвинуть на пять лет?

Приём граждан не анонсировался заранее и сами сотрудники челябинской прокуратуры узнали об этом лишь за два дня. Людей не фильтровали и не отсеивали.

Так, первой на личный приём к большому человеку в погонах зашла мама двенадцатилетнего челябинца, который болен неизлечимой и очень редкой болезнью. Со слов Флюры Муратазиной, в организме её сына не вырабатывается мочевина и мальчик полностью не переносит белок. Восемь лет врачи пытались поставить диагноз. Оказалось, что с подобным заболеванием её сын — единственный в России. Для того, чтобы облегчить ему жизнь, нужны редкие лекарства, годовой запас которых стоит порядка 600 тысяч рублей, но минздрав отказывает в медикаментах, несмотря на решение суда. Причина — болезнь не значится в списке орфанных (редких — Ред.) заболеваний, на которые возможен закуп бесплатных лекарств. С подобной проблемой Юрий Пономарёв в своей практике столкнулся впервые. Пообещал разобраться с вопросом и непременно найти пути решения проблемы.

Жительница Уйского района рассказала чиновнику о проблемах с пожилой родственницей:

— С 2012 года пытаемся получить субсидию на жильё, которая положена 96-летней свекрови как вдове участника Великой Отечественной войны. Но в администрации района всегда находят предлог, чтобы перенести сроки, отодвигают то на 5 лет, то на полгода. Бабушке уже не ходит и нуждается в постоянном уходе. В неблагоустроенном доме ухаживать за престарелым человеком особенно трудно.

Замгенпрокурора очень заинтересовался, узнав, что женщина живёт в 180 километрах от Челябинска и поинтересовался жизнью села. Заявительница рассказала, что 52 года отработала в местной школе. Раньше в ней училось до тысячи человек, а теперь чуть больше двухсот и первоклашек набралось лишь 15 человек. Все спешат уехать. Деревня оживилась, когда по программе «Земский доктор» приехали два фельдшера. Но денег подъемных им так и не дали. Они ютятся на съёмной квартире и тоже думают о переезде в город. И с этим вопросом замгенпрокурора пообещал помочь.

Чиновников под суд?

Ещё несколько жалоб на личном приёме касались жизни пенсионеров. Пономарёв дал неделю срока своим подчинённым, чтобы бабушке, пустившей мошенников в дом, и отдавшей им 13 тысяч рублей, вернули деньги, а также взял на контроль ремонт ухабов в одном из дворов Челябинска, из-за которых карета скорой помощи подолгу не может подъехать к дому 93-летней жительницы Челябинска. Пожаловались южноуральцы и на убогие детские площадки и на беспредел управляющих компаний и на проблемы жилья у детей-сирот: чиновники много лет попросту игнорируют решение суда о выделении сиротам квадратных метров.

Вмешательство прокуратуры потребовалось даже в устранении грамматической ошибки. Жительница региона пожаловалась, что не может получить удостоверение ребёнка войны, потому что фамилии её и её погибшего отца написаны по-разному. Юрий Пономарёв в ответ на заявление вспомнил, что и сам сталкивался с подобным в написании своей фамилии в документах, поэтому понимает тонкость вопроса. Прокуратура подготовит иск и выступит в защиту интересов гражданки.

На личном приеме оказался и челябинец, на которого завели уголовное дело по заявлению жены. Как рассказал заявитель, у него случился длительный запой. В состоянии алкогольного опьянения он отнес в ломбард сотовый телефон своего 11-летнего сына. Жена заявила в полицию, что отец украл гаджет у ребёнка. Мужчина пообещал жене больше не злоупотреблять спиртным и вернул телефон из ломбарда. Юрий Пономарёв пообещал, что уголовное преследование по примирению сторон будет прекращено. Заявитель в свою очередь пообещал прокурору, что больше не будет подавать плохой пример детям и станет образцовым семьянином.

— Для решения одних проблем нужна неделя, а для других потребуется месяц, а то и больше. — подытожил Юрий Пономарёв. — Я готовился услышать злободневные для Челябинска темы экологии, обманутых дольщиков и невыплаты заработной платы, но в этот раз южноуральцы пришли с другими вопросами. В свой сегодняшний приезд в ваш город я заметил, что Челябинск изменился в лучшую сторону. Город стал лучше, комфортнее и чище, а люди стали добрее, — резюмировал итог встречи с гражданами Юрий Пономарёв.

Комментарий специалиста

— Анализируя тематику обращений граждан в органы прокуратуры можно сказать, что чаще всего жалуются южноуральцы на несоблюдение трудового законодательства, нарушения в сфере ЖКХ, несоблюдение законов об исполнительном производстве (когда дело уходит приставам — Ред.), на нарушения в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Есть жалобы на нарушения жилищного и земельного законодательства.

Очень много обращений от граждан при производстве предварительного следствия и дознания, по вопросам законности постановлений по уголовным делам, а также нарушения при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

Злободневными остаются для Челябинской области экологические проблемы — многие напоминают о нарушении их прав на благоприятную окружающую среду.

Кстати

Как попасть на личный прием

К губернатору и его заместителям

Непосредственную организацию личного приема граждан в Правительстве Челябинской области и консультации граждан о порядке проведения личного приема осуществляет Управление по работе с обращениями граждан ежедневно с 8.30 до 17.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в предвыходной и предпраздничный день — с 8.30 до 16.15 часов, обеденный перерыв — с 12.00 до 12.45 (по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, кабинет 9 и кабинет 7, тел. для справок 8 (351) 264-25-04, 263-29-48 (т/ф), 263-31-04.)

К прокурору Челябинской области

Предварительную запись на личный прием к руководству прокуратуры области ведёт начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры области Чубук Ольга Анатольевна по адресу: ул. К. Маркса, д. 76, г. Челябинск, кабинет 123.

К омбудсменам

Маргарита Павлова , уполномоченный по правам человека Челябинской области, принимает каждый вторник по предварительной записи по телефону (351) 737-15-41 по адресу:

454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 51а, оф. 110.

Коллеги омбудсмена принимают по четвергам с 10-00 до 12-00 (на прием можно попасть без записи)

Ирина Буторина , уполномоченный по правам ребенка Челябинской области, принимает по записи. Записаться на прием можно по телефону 264-24-37. Принимает по адресу:

454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 51а, оф. 215 Цифры

99 000 обращений граждан поступило в прокуратуру региона в 2017 году.52 тысячи обращений рассмотрено по существу.32 624 или 62,4% обращений традиционно касалось вопросов надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.26 754 посетителей пришло на приём в органы прокуратура в 2017 году.358 граждан посетило на приёме руководство прокуратуры.

На заметку

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