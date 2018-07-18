В Челябинске открыт первый центр реабилитации наркозависимых

В центр, созданный при поддержке администрации Челябинска, по решению суда будут направляться наркозависимые южноуральцы для прохождения двухмесячной психологической реабилитации на безвозмездной основе. Единовременно проходить лечение здесь смогут 28 наркоманов. Немаловажно, что на первом этаже этого здания открыт участковый пункт полиции. Работа с наркозависимыми ведется сразу по нескольким направлениям: маршрутизация лиц, состоящих на учете в ГБУЗ «ЧОКНБ» и УМВД, для прохождения реабилитации на основании решения судов, социальная адаптация наркозависимых и их ресоциализация (лекционные и практические занятия, тренинги) с участием сотрудников Областного казенного учреждения «Центр занятости населения Челябинска», динамическое наблюдение граждан, прошедших стационарную реабилитацию в течении 6 — 12 месяцев. Для наркозависимых в центре созданы все необходимые условия, оборудованы кабинеты консультантов и персонала, залы для занятия йогой и спортом, для проведения групповых программ, есть спальные помещения, учебный класс, кухня, столовая, прачечная, санузлы и душевые, находящиеся в блоке стационарного пребывания.

Квалифицированные наркологи, психологи, консультанты АНО «Центр реабилитации „ОНИС“ смогут вернуть наркопотребителей к жизни в обществе. В ходе реабилитации люди по-новому будут воспринимать традиционные ценности — семью, детей, любимую работу.

В 2016 году по инициативе руководства ГУ МВД области на территории региона был открыт Центра социализации страдающих от алкогольной зависимости. Администрация Челябинска безвозмездно предоставила нежилые помещения автономной некоммерческой организации „Центр реабилитации ОНИС“, оказывающей услуги по социальной реабилитации наркопотребителей.