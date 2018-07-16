В Орловщине вспомнили Судбищенскую битву с ханом Давлет-Гиреем

Орловской области в минувшие выходные прошел праздник в честь 463-ей годовщины Судбищенской битвы 1555 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Традиционно каждый год жители в Новодеревеньковского района отдают дань памяти защитникам русской земли, выстоявшим в сражении с крымским ханом Девлет-Гиреем. В этом году торжества начались с молебна. На поляне близ мемориального комплекса «Судбищенская битва» жителей района с годовщиной сражения поздравил вице-губернатор Александр Бударин

Он выразил уверенность в том, что жители региона и впредь будут верны патриотическим традициям Орлорвщины, отмечающей в августе 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

На поляне сельские поселения представили свои подворья, для детей был организованы аттракционы, работала ярмарка. Местные артисты и гости из Должанского района подготовили выступления творческих коллективов. Также состоялись соревнованиями по казачьему боевому искусству, в которых приняли участие представители Федерации рубки шашкой «Казарла» из Московской, Орловской, Смоленской, Тульской, Брянской областей и и Москвы

Один из сильнейших людей области Андрей Поляков и чемпион Орла и области по армлифтингу Алексей Афоничев показали своё мастерство в силовом шоу «Богатыри Орловщины».

Напомним, 24-25 июня 1555 года в окрестностях села Судбищи между крымской ордой под предводительством хана Девлета I Гирея и русским войском Ивана Васильевича Шереметьева произошло кровопролитное сражение. Неприятель имел десятикратный перевес. Шереметьев не уклонился от битвы и сломил передовой полк татар, хотя сам был серьезно ранен. Малочисленное русское войско все-таки не выдержало напора, смешалось и побежало. Но Алексей Басманов и Стефан Сидоров сумели остановить бегущих и засели с двумя тысячами воинов в дубраве и в буераке, где стоял обоз, превратившийся в крепость на колесах.

Хан атаковал атаковал. Однако после полуторадневной битвы и понесенных потерь Девлет-Гирей, узнав о приближающемся войске из Тулы, покинул поле боя, уклонившись от встречи с Иваном Грозным , так и не сумев сломить в бою русскую оборону.

На месте сражения в 1995 году был создан мемориальный памятник. Со всех сторон видны две каменные фигуры русских воинов, надежно заслонивших Московские кремлевские стены. Доступ к ним декорирован большими камнями, собранными на местных полях. На стене «Кремля» укреплены мраморные плиты с кратким текстом, повествующим о средневековом сражении