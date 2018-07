Что почитать для вдохновения: истории успеха Airbnb, Uber и Google

Недавно в издательстве «Эксмо» вышла новинка, приоткрывающая завесу тайны над историей возникновения популярной онлайн-системы хоумшеринга — «Airbnb. Как три простых парня создали новую модель бизнеса». Мы выбрали еще две книги данного издательства, которые раскрывают секреты ярких взлётов и громких падений, а также выявляют причины успеха ведущих технологических брендов. Предлагаем вам ознакомиться с изданиями, которые смогут стать опорой и вдохновением для потенциальных стартаперов, и рассказываем, почему их нужно изучить.

«Airbnb. Как три простых парня создали новую модель бизнеса» Ли Галлахер

Красивая легенда гласит, что в 2007 году двум безработным выпускникам Школы дизайна нечем было оплачивать аренду квартиры в Сан-Франциско , в связи с этим родилась идея пускать участников большой конференции разработчиков, которым не хватило мест в уже заполненных гостиницах города, на ночлег на надувных матрасах в свою квартиру. Сама расшифровка названия являет собой первоначальную идею стартапа: AirBed&Breakfast (надувной матрас + завтрак).

Фотография: Legion-Media.ru Книга Галлахера представляет собой целое исследование компании Airbnb в исторической перспективе, от самых начальных ее проявлений до становления гигантом в сфере краткосрочной аренды жилья. Чем объясняется такая популярность этого стартапа? Airbnb цепляет особенными впечатлениями от поездок: основатели Брайан Чески, Джо Геббиа и Нейтан Блечарзик в качестве главной идеи своего детища обозначили слоган: «Весь мир-ваш дом». Своим успехом и победой над отелями компания, несомненно, обязана низким ценам. Airbnb стремится к тому, чтобы каждый, кто останавливается в квартире незнакомца, мог почувствовать, что о нем заботятся, его ждут, что он как дома.

A post shared by Joe Gebbia (@joegebs) on Nov 17, 2016 at 11:02am PST Еще одна важная черта проекта — «неприлизанные» впечатления от путешествий. Что это значит? Вспомните любой номер в отеле, где вы останавливались — чаще всего они унифицированы и наполнены одним и тем же содержимым, компания Airbnb, в свою очередь предложила нечто более уникальное, начиная от наполнения и устройства хозяйского дома, заканчивая его формой. Вы знали, что сейчас на сайте можно арендовать не просто комнаты или квартиры, а также вигвам, домик на дереве и даже замок? Ну, что, поехали?

Фотография: Legion-Media.ru 2. «UBER. Инсайдерская история мирового господства» Адам Лашински

Uber также не обошелся без красивой легенды о создании: однажды снежной зимней ночью в Париже два предпринимателя Гаррет Кэмп и Трэвис Каланик обсуждали идеи совместного бизнеса и в течение часа не могли поймать себе такси в центральной части города. Тогда и возникла идея оригинального стартапа, который помогал бы туристам и горожанам подбирать себе такси одним кликом на кнопку.

Фотография: DR Конечно, на пути к современному своему виду приложение преодолело множество трудностей, конкурентов и внутренних проблем. Адам Лашински представляет взгляд изнутри — историю компании, написанную при непосредственном участии упрямого, дерзкого и резкого гендиректора Трэвиса Каланика, который, не являясь идейным вдохновителем стартапа, стал его главной ударной силой.

Фотография: Legion-Media.ru Если изначально приложение носило название UberCab и занималось перевозками на автомобилях исключительно представительского класса, то постепенно оно меняло свою целевую аудиторию и условия работы: появляется ответвление Uber X с машинами уже экономкласса, водители не обязательно обладают лицензией профессиональных таксистов, приложение насчитывает уже ряд сервисов поездок и доставок: UberEats, UberBoat, UberPet и др. Этот стартап тоже не обошли проблемы, прежде всего с безопасностью пассажиров в машине, их личных данных и их кредитных карт, недовольство со стороны конкурирующих компаний и периодического скачка цен на поездки, но Uber держится, Uber борется и выживает, во многом благодаря фигуре своего руководителя, который бросил вызов индустрии перевозок.

Фотография: Legion-Media.ru Трэвис Каланик

Итак, чем же смог зацепить Uber? Это способ максимально упростить для любого человека поиск автомобиля при помощи одной кнопки на телефоне, с отсутствием языковых барьеров, низкой стоимостью — потому что ее устанавливает компания, а не водитель такси; а также продуманной системой безопасности для водителей и пассажиров. Приложение уже в вашем смартфоне?

«Окей, Google», как ты работаешь? — ответ на этот вопрос дают председатель совета директоров Эрик Шмидт и бывший вице-президент компании Джонатан Розенберг. Страница за страницей люди, стоявшие у истоков компании Google и знающими о ее особенностях развития из первых уст, раскрывают секреты, как им удалось построить великую компанию.

Фотография: DR Чего ждать от данного издания? Описания корпоративной культуры, стратегий, принятия решений, коммуникаций, инноваций и сделок. Авторы делают это в легкой манере, делясь с читателями многочисленными анекдотами из внутренней истории компании Google. Издание вполне можно использовать как руководство к действию: как добиться успеха в быстро растущей и постоянно меняющейся сфере информационных технологий, как создавать высококачественные продукты и привлекать многогранных сотрудников.

Фотография: Legion-Media.ru Эрик Шмидт

Стартап появился в нужное время в нужном месте и выстрелил с небывалой силой. Как показывает практика, несбыточные мечты и самые невероятные идеи оказываются вполне реализуемыми при приложении определенных усилий, творческой команды с независимым мышлением и амбициозными целями.