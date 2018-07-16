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Ведомый беспилотник «Валькирия» испытают осенью
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Ведомый беспилотник «Валькирия» испытают осенью 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: N+1
Американские истребители F‐35 могут обзавестись ведомыми боевыми помощниками. Испытания беспилотника Valkyrie XQ‐58A запланированы на осень 2018 года. В этом году станет ясно, насколько оправданными были теоретические наработки, передает портал Aviation.Report.
Американские инженеры Kratos Defense & Security Solutions уже несколько лет работают над «Валькирией». Дрон полностью автономен и предназначен для работы в паре с ведущим истребителем F-35, говорят специалисты.
Ведомый беспилотник призван расширить возможности истребительной авиации, а при необходимости «прикрыть» ведущего. БПЛА сможет выполнять функции как носителя вооружений, так и «расходного материала» в случае опасности для пилота истребителя.
Тактико-технические характеристики Valkyrie XQ-58A находятся под грифом секретности. Однако в Сети были опубликованы некоторые рендеры беспилотника (отрисовки в компьютерной графике).
В описании говорится, что его длина составляет чуть более девяти метров, размах крыла — 8,2 метров, а полезная нагрузка достигает порядка 270 килограммов. Груз закрепляется как во внутреннем отсеке, так на внешних подвесках.
Ранее США разработали персональный летательный аппарат BlackFly с вертикальными взлетом и посадкой. Воздушное судно вмещает одного человека. Для полетов лицензия летчика не требуется.
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