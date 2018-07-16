Ведомый беспилотник «Валькирия» испытают осенью

Американские истребители F‐35 могут обзавестись ведомыми боевыми помощниками. Испытания беспилотника Valkyrie XQ‐58A запланированы на осень 2018 года. В этом году станет ясно, насколько оправданными были теоретические наработки, передает портал Aviation.Report.

Американские инженеры Kratos Defense & Security Solutions уже несколько лет работают над «Валькирией». Дрон полностью автономен и предназначен для работы в паре с ведущим истребителем F-35, говорят специалисты.

Ведомый беспилотник призван расширить возможности истребительной авиации, а при необходимости «прикрыть» ведущего. БПЛА сможет выполнять функции как носителя вооружений, так и «расходного материала» в случае опасности для пилота истребителя.

Тактико-технические характеристики Valkyrie XQ-58A находятся под грифом секретности. Однако в Сети были опубликованы некоторые рендеры беспилотника (отрисовки в компьютерной графике).

В описании говорится, что его длина составляет чуть более девяти метров, размах крыла — 8,2 метров, а полезная нагрузка достигает порядка 270 килограммов. Груз закрепляется как во внутреннем отсеке, так на внешних подвесках.