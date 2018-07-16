Как люфтваффе бомбило по ошибке немецкий город Фрайбург

Ошибочная бомбежка Фрайбурга в мае 1940 года силами люфтваффе была использована Адольфом Гитлером в пропагандистских целях. Лишь 40 лет спустя командир подразделения ВВС Третьего рейха Йозеф Каммхубер признался, что немецкий город громили свои же.

Как это произошло

На момент бомбардировки Фрайбурга Франция Германия уже несколько месяцев находились в состоянии войны. Именно французский город Дижон должен был 10 мая 1940 года стать мишенью трех гитлеровских бомбардировщиков эскадрильи «Эдельвейс». В тот день фашисты провели так называемую Голландскую операцию, перейдя границу Нидерландов Бельгии , а французы одномоментно предприняли попытку оккупации Бельгии (впоследствии ее заняли немцы, а в конце 1944 года страну освободили от гитлеровцев английские войска). Де-юре в состоянии войны с фашистской Германией помимо Франции находилась с начала сентября 1939 года и Великобритания

Причины той бомбардировки спустя 40 лет раскрыл командир подразделения истребительной авиации люфтваффе «Эдельвейс» Йозеф Каммхубер, рассказавший, что пилоты трех «Хейнкелей» сбросили свой смертельный груз не на Дижон во французской Бургундии, а на небольшой город в Саксонии Фрайбург по ошибке — они подумали, что это запасная цель их налета. Промах списали на потерю летчиками ориентиров. Фрайбург в результате принял на себя почти 70 бомб, 57 жителей этого города погибли.

Что было дальше

Гитлер использовал эту бомбардировку в пропагандистских целях: поначалу он обвинил в ней французские ВВС, сказав, что они специально перекрасили свои самолеты в цвета «Хейнкелей» люфтваффе. А затем, в конце 1941 года, фюрер в своей речи также присовокупил к виновникам бомбардировки юго-западного саксонского городка англичан. Он заявил, что его безответность на «нападки» армии У. Черчилля была воспринята англичанами как слабость Германии, вследствие чего Великобритания пошла на такой шаг, как атака на Фрайбург. В отместку фюрер пообещал сравнять с землей Лондон. Причем Гитлер утверждал, что именно Черчилль, разбомбив Фрайбург, начал воздушную войну с Германией.

«Химера Фрайбурга» успешно работала на гитлеровскую пропаганду годами. Например, в 1943 году Гитлер в одном из публичных выступлений в очередной раз гневно обличал англичан: «…Трусливые лицемеры убивали немецких женщин и детей (на разбомбленной детской площадке Фрайбурга 10 мая 1940 года погибли 20 малышей)» и продолжают это делать «вплоть до наших дней».

Когда все выяснилось

Точки над i в истории с первой бомбежкой Фрайбурга во Второй мировой войне (город потом десятки раз бомбила авиация армий антигитлеровской коалиции и обстреливала французская артиллерия) поставил бывший начальник эскадрильи люфтваффе «Эдельвейс», чьи самолеты нанесли удар по городу Саксонии, Йозеф Каммхубер. Последний благополучно избежал участи казненных лидеров Третьего рейха и дожил до конца 1980-х годов.

Спустя пять лет после его признания в пригороде Фрайбурга установили мемориальную табличку в память о жертвах бомбардировки. А в начале 1990-х годов там был поставлен специальный мемориальный камень.