Кировский митрополит раскритиковал местные власти во время открытия монумента царской семье

В Кирове на территории Серафимовского собора в минувшее воскресенье был открыт монумент царской семье. Событие состоялось в канун памяти православных святых Николая II , его жены Александры и пятерых детей.

Напомним, установку памятника в конце мая инициировала Вятская епархия. Поводом тому стало 100-летие с момента расстрела царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Первоначально монумент, который является копией скульптуры, установленной в 2017 году в Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области , планировалось разместить на городской набережной. Однако жители областного центра и ряд общественников высказались против такой инициативы, поскольку на указанном месте зачастую проходят развлекательные мероприятия. По мнению горожан, памятник смотрелся бы здесь неуместно.

Лидер общественного движения «Суть времени» Андрей Мозжевитинов справедливо отметил неоднозначное отношение большинства граждан к фигуре последнего императора. Так, многие расценивают безропотный нрав Николая II как причину последующей катастрофы в России

«Сомнительно, что памятник такой исторической фигуре должен стоять в любимом месте отдыха горожан, которые в подавляющем большинстве являются людьми не воцерковленными, а светскими», — заключил активист.

В конечном итоге, памятник было решено установить на территории Трифонова монастыря. Такое решение было принято по итогам общественных слушаний. Между тем, епархия заместила монумент на территории Серафимовского собора. По словам представителей Вятской епархии, это будет временным местом размещения монумента до окончательного решения вопроса.

Во время торжественного открытия памятника митрополит Вятский и Слободской Марк выступил с острой критикой в адрес местной власти.

«К величайшему сожалению, по решению депутатов городской думы монументу не нашлось места в городе, а проще говоря, было отказано. Этим решением они не прославили наш город, а вновь опозорили на всю страну. Трагедия нашего народа продолжает совершаться на наших глазах. Как сто лет назад революционеры боролись и пытались полностью уничтожить Русь Святую, развратить ее народ, а часть его уничтожить, так в наше время их преемники в лице городской думы и власти предержащие борются сегодня с историческим, национальным и духовным наследием», — заявил митрополит в своей вступительной речи.

Напомним, памятник царской семье был заказан и изготовлен инициативным жителем областной столицы. Средства на установку монумента пожертвовали благотворители.

Фото: пресс-служба Вятской епархии