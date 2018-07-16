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Зоозащитники показали медвежонка, спасенного от браконьеров (фото)
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Зоозащитники показали медвежонка, спасенного от браконьеров (фото) 

Вьетнам сегодня 44 минуты назад
Фото: Вьетнам сегодня
Активисты из организации «Животные Азии» показали журналистам медвежонка Мерфи, которого спасли от браконьеров три года назад Детеныш малайского медведя получает необходимые медикаменты и уход в специальном центре для спасенных медведей в провинции Нинь Бинь, в двух часах езды к югу от Ханоя.
Сейчас Мерфи здоров и весит 60 килограмм. «А еще он очень игрив и полон энергии», — рассказывает менеджер «Animals Asia Bear» Сара Херп.
Три года назад медвежонок весил всего 3,6 килограммов. Тогда активисты спасли его от незаконной продажи в Лаос в 2015 году. 30 августа того же года Мерфи получил свое имя.
Активисты «Животных Азии» заботятся о медвежонке и следят, чтобы он был чистым и хорошо питался.
Помимо этого, Мерфи учили мягко приспосабливаться к окружающей среде.
Сначала медвежонок был застенчивым, но быстро адаптировался, стал лазить по деревьям и рыть ямы в поисках еды.
Вместе с Мерфи живет еще один спасенный от браконьеров медвежонок — Голди. По словам специалистов, малайские медведи живут в среднем 30 лет. Органы и части тела медведей имеют спрос у поклонников китайской народной медицины. А потому эти животные часто становятся жертвами браконьеров. В мае этого года активисты другой организации спасли медведицу, оставшуюся без передних лап, из которой злоумышленники выкачивали желчь. Источник: VnExpress
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