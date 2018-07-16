Без срока давности: что будет с правами предпринимателей на приватизацию и аренду госсобственности

В июле вступил в силу 185-й федеральный закон, который внес ряд существенных изменений, направленных на имущественную поддержку малого и среднего бизнеса. Речь в данном случае идет о реализации прав предпринимателей на приватизацию и аренду государственной собственности.

Прежде всего, отметим, что у малого и среднего бизнеса появилась возможность приватизировать объекты, находящиеся в федеральной собственности. До сих пор право на выкуп распространялось только на муниципальные объекты и собственность субъектов Федерации. Понятно, что новые правила существенно расширяют бизнес-возможности.

Второй важный момент — снятие ограничений по срокам реализации своих прав. До сих пор сроки устанавливались — и постоянно переносились, последний срок было 1 июля 2018 года, а теперь все временные ограничения отменены полностью.