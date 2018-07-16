Без срока давности: что будет с правами предпринимателей на приватизацию и аренду госсобственности 

В июле вступил в силу 185-й федеральный закон, который внес ряд существенных изменений, направленных на имущественную поддержку малого и среднего бизнеса. Речь в данном случае идет о реализации прав предпринимателей на приватизацию и аренду государственной собственности.
Прежде всего, отметим, что у малого и среднего бизнеса появилась возможность приватизировать объекты, находящиеся в федеральной собственности. До сих пор право на выкуп распространялось только на муниципальные объекты и собственность субъектов Федерации. Понятно, что новые правила существенно расширяют бизнес-возможности.
Второй важный момент — снятие ограничений по срокам реализации своих прав. До сих пор сроки устанавливались — и постоянно переносились, последний срок было 1 июля 2018 года, а теперь все временные ограничения отменены полностью.
Партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям компании «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов обращает внимание на еще один аспект новых правил. «Законом прямо закреплено, что малый или средний предприниматель, ранее утративший преимущественное право приватизации арендуемого им государственного имущества по причине его нахождения в федеральной собственности, а также по причине недостаточности срока давности владения им, вправе вновь обратиться в уполномоченный орган с целью выкупа объекта в преимущественном порядке», — отметил он.