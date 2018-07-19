Ещё
В Красноярске в районе Солонцов построят подземный пешеходный переход
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске в районе Солонцов построят подземный пешеходный переход 

АиФ Красноярск 23 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
На трассе Красноярск — Солнцы уже завтра, 21 июля, начнется строительство подземного пешеходного перехода. В связи с этим будет перекрыт участок дороги в 300 метров. Соответственно, изменится и схема движения транспорта. Его пустят под двум полосам по встречной полосе.
Из-за строительства на этом участке возможны пробки. Дорожники просят водителей учитывать эту информацию и выбирать маршрут следования. Особенно тем, кто следует в аэропорт. Такая схема будет действовать до сентября 2018 года. Затем строительство продолжится на полосах встречного направления.
Меж тем, на самой трассе Красноярск — Солонцы продолжаются работы по реконструкции дороги, которая запланирована на два года.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярская школьница спасла трех тонущих подруг в Анапе В Красноярской мэрии новые кадровые перестановки Новые подробности жуткого убийства в Лесосибирске (Красноярского края)
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России181
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона17
Казаки просят отменить пенсии570
Путин допустил обострение ситуации на Украине248
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного43
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение