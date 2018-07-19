В Красноярске в районе Солонцов построят подземный пешеходный переход

На трассе Красноярск — Солнцы уже завтра, 21 июля, начнется строительство подземного пешеходного перехода. В связи с этим будет перекрыт участок дороги в 300 метров. Соответственно, изменится и схема движения транспорта. Его пустят под двум полосам по встречной полосе.

Из-за строительства на этом участке возможны пробки. Дорожники просят водителей учитывать эту информацию и выбирать маршрут следования. Особенно тем, кто следует в аэропорт. Такая схема будет действовать до сентября 2018 года. Затем строительство продолжится на полосах встречного направления.

Меж тем, на самой трассе Красноярск — Солонцы продолжаются работы по реконструкции дороги, которая запланирована на два года.