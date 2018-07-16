Выработка электроэнергии станциями СГК на Алтае выросла

Полугодовая выработка электроэнергии станциями СГК на Алтае выросла несмотря на общий спад производства в энергосистеме

Три ТЭЦ Сибирской генерирующей компании в Алтайском крае за первое полугодие 2018 года нарастили общий объем производства электроэнергии. Станции в Барнауле Бийске суммарно выработали 2520,3 млн кВт-ч ресурса — на 28,6% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Заметный рост производства обусловлен вхождением в структуру СГК в феврале текущего года Бийской ТЭЦ. Однако даже без учета объема электроэнергии, произведенной этим источником, электростанции Алтайского филиала в сравнении с прошлым годом увеличили выработку на 6%. В прошлом году за шесть месяцев Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 произвели 1960,1 млн кВт-ч ресурса, а в этом — 2078,5 кВт-ч. Выработка Барнаульской ТЭЦ-2 по итогам полугодия составила 608 млн кВт-ч, ТЭЦ-3 — 1470,5 млн кВт-ч,. Бийская ТЭЦ с апреля по июнь произвела 441,8 млн кВт-ч.

Суммарная выработка электростанций энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай за январь-июнь 2018 года сократилась на 1,9% и составила 3748,7 млн кВт-ч, сообщает Новосибирское РДУ. Таким образом, станции СГК произвели 67,2% от общего объема ресурса в двух регионах. Станции СГК за полгода покрыли 45,6% нужд региона в электроэнергии. Всего за этот период потребление ресурса в Алтайском крае и Республике Алтай составило 5524,4 млн кВт-ч.