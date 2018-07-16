В Оренбурге к юбилею Державина переиздали книгу о жизни поэта

В честь 275-летия Гавриила Державина в Оренбуржье переиздали книгу Юрия Домбровского о жизни поэта. Об этом сообщает оренбургский благотворительный фонд «Евразия». Последний раз книга «Державин, или Крушение империи», в качестве отдельного издания, выходила в 1939 году в Алма-Ате. Книга рассказывает о юном подпоручике Державине, чью детские годы прошли в оренбургском имении его отца, и посвящена пугачевским страницам российской истории. Над новым оформлением книги работали оренбургская художница Татьяна Антонова и дизайнер Федор Абленин. Краеведческое послесловие в вышедшем издании написано Валерием Кузнецовым В фонде отмечают, что книга стала одной из самых обсуждаемых литературных новинок летом 2018 года. Это связано с тем, что в ней «сошлись и „старик Державин“, и диссидент Домбровский, и Дмитрий Быков ». Последний написал к этому изданию литературное эссе «Един Державин». Переизданное произведение также стало «Книгой недели» по версии « Литературной газеты », и вошло в список «Пяти книг региональных издательств, которые необходимо приобрести на книжном фестивале „Красная площадь“».