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В Оренбурге к юбилею Державина переиздали книгу о жизни поэта
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В Оренбурге к юбилею Державина переиздали книгу о жизни поэта 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В честь 275-летия Гавриила Державина в Оренбуржье переиздали книгу Юрия Домбровского о жизни поэта. Об этом сообщает оренбургский благотворительный фонд «Евразия». Последний раз книга «Державин, или Крушение империи», в качестве отдельного издания, выходила в 1939 году в Алма-Ате.
Книга рассказывает о юном подпоручике Державине, чью детские годы прошли в оренбургском имении его отца, и посвящена пугачевским страницам российской истории.
Над новым оформлением книги работали оренбургская художница Татьяна Антонова и дизайнер Федор Абленин. Краеведческое послесловие в вышедшем издании написано Валерием Кузнецовым.
В фонде отмечают, что книга стала одной из самых обсуждаемых литературных новинок летом 2018 года. Это связано с тем, что в ней «сошлись и „старик Державин“, и диссидент Домбровский, и Дмитрий Быков». Последний написал к этому изданию литературное эссе «Един Державин».
Переизданное произведение также стало «Книгой недели» по версии «Литературной газеты», и вошло в список «Пяти книг региональных издательств, которые необходимо приобрести на книжном фестивале „Красная площадь“».
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