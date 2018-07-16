Ещё
Стартапам в России могут разрешить привлекать инвестиции от НПФ и банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартапам в России могут разрешить привлекать инвестиции от НПФ и банков 

Ведомости 1 час назад
Россия может упростить визовый режим для иностранных инвесторов и специалистов, а также ввести льготы для бизнеса, привлекающего венчурные инвестиции. Соответствующие предложения содержатся в «Национальном докладе об инновациях в России», сообщает газета «Коммерсантъ».
Инициативу подготовили Российская венчурная компания (РВК) , Минэкономики и экспертный совет при правительстве для развития венчурных инвестициях. Авторы документа предложили, в частности, снять ограничения не инвестиции в стартапы для пенсионных фондов, страховых компаний и банков. По их мнению, в качестве поддержки стартапов необходимо ввести также льготную ставку по налогам для акселераторов, бизнес-ангелов и предпринимателей, привлекающих венчурные инвестиции.
В документе говорится, что пока в России работают лишь механизмы поддержки стартапов на ранних стадиях. Позже эти проекты уходят за рубеж. В результате объем венчурного рынка составляет лишь о, о1% ВВП — втрое меньше, чем аналогичные показатели у Германии и Франции, констатируют авторы доклада.
Еще одной проблемой, по мнению авторов инициативы, становится растущий интерес государственных институтов развития к стартапам. Такая ситуация может привести к «снижению качества инвестиций» и «повышению их рисковости», отмечается в докладе. Рост рынка может быть ограничиваться также чрезмерным регулированием и избыточной отчетностью, следует из документа.
Пока бизнес в России не может сосредоточиться исключительно на ведении бизнеса и разработке продукта, говорит партнер Leta Capital Сергей Топоров в беседе с «Коммерсантом». Он отмечает, что компании вынуждены подстраиваться под новые нормативные требования.
Ведомости: последние новости
Семь человек пострадали при взрыве на предприятии «Сургутнефтегаза» в ХМАО Путин и советник Трампа обсудят двусторонние отношения и ЧМ-2018 Швейцария подала жалобу в ВТО на пошлины США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина348
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»382
Грудинин развелся38
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией101
Трамп разозлился на Путина из-за видео185
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение