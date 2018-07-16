Окончательное понимание экономических выгод от ЧМ-2018 придет через несколько лет

Владимир Осаковский. По оценке Центробанка , чемпионат мира ускорит рост российского ВВП в этом году на 0,1-0,2 п. п., в основном во II квартале благодаря росту розницы, продаж гостиничных, ресторанных и транспортных услуг, сообщают "Ведомости" . Потребительский спрос в июне — июле вырастет на $5 млрд, ожидает главный экономист российского офиса Bank of America

Траты иностранцев разгонял ослабевший из-за очередных антироссийских санкций рубль, отмечали аналитики Moody's. Приток валюты даже снизил во II квартале 2018 г. дефицит услуг в платежном балансе — впервые с IV квартала 2016 г., говорилось в обзоре ВТБ . Но рост спроса во время чемпионата существенно на экономике не скажется, замечает представитель Минэкономразвития , эффект будет скорее от инвестиций в транспортную, телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру. Ее эксплуатация и увеличение турпотока могут еще пять лет добавлять 150-210 млрд руб. к ВВП ежегодно, оценивали эксперты McKinsey в подготовленном для правительства исследовании.

Едва ли затраты на чемпионат (на его подготовку и проведение Россия потратила, по официальным данным, 683 млрд руб.) приведут к заметному росту экономики в долгосрочной перспективе, сомневались аналитики UBS: окончательное понимание экономических выгод от турнира придет лишь через несколько лет.

Больше всего от притока туристов выиграют отели, торговля и транспорт, а это не ключевые источники роста для регионов — хозяев чемпионата, отмечается в обзоре Moody's. Номинальный ВРП большинства этих регионов чемпионат увеличит на 1-2% в этом году: больше других выиграют небольшие Мордовия Калининградская область . Инвестиции в инфраструктуру составят в этом году большую часть всех инвестиций в Мордовии, а зависимый от транзитных энергопоставок Калининград сможет воспользоваться новыми объектами энергоснабжения.

По данным оргкомитета, матчи ЧМ посетили 1,3 млн человек, из которых 570 000 — иностранцы. На время чемпионата количество авиабронирований по России выросло на 32%, подсчитали аналитики Aviasales. Перед матчами цены на авиабилеты росли в разы по сравнению с другими днями, отметили аналитики Tutu.ru: в среднем — в 3-5 раз, но доходило и до 12 раз.

Выигрыш авиакомпаний и РЖД от чемпионата будет краткосрочным — пассажиропоток вырастет за год всего менее чем на 3%, прогнозирует Moody's, прибыль будет умеренной, так как государство ограничило рост цен на билеты. Главными бенефициарами в транспортном секторе будут московские аэропорты, так как другие города не могут рассчитывать на значительный рост туризма, считает Moody's.

Долгосрочный эффект от ЧМ ощутят Москва Санкт-Петербург , уверен региональный директор по доходам в России и Восточной Европе Radisson Hotel Group Антуан Мубарак. В регионах спрос вряд ли сохранится.

Оборот ресторанов и кафе по всей России вырос во время чемпионата на 16%, количество чеков — на 10%, а средний чек — на 5%, подсчитала компания «Эвотор» (производитель умных онлайн-касс и облачных решений), в городах проведения чемпионата — на 31, 22 и 8% соответственно. Почти у всех магазинов и общепита в центре Москвы оборот вырос до пиковых предновогодних значений, отмечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский . В магазинах и супермаркетах продажи также подскочили.