Из минусинской колонии снова сбежал заключенный

Приметы осужденного: рост 170 см, телосложение среднее, тип лица европейский, лоб высокий, брови дугообразные, нос искривлен, рот средний, губы средние, подбородок овальный, глаза карие, волосы темно-русые.

Из особых примет — шрам на животе 25 см и татуировки на груди и спине. Там изображены кельтские узоры. На правом плече — девушка, на левом плече — икона, на левом предплечье — корабль, на правом колене — восьмиконечная звезда.

Сейчас ведется поиск сбежавшего.

«Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного просьба сообщить по телефонам: 8 (391) 223-09-31, 223-09-50, 2678-565, 8-923-579-04-57. За достоверную информацию о местонахождении осужденных руководством ГУФСИН объявлено вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили в ведомстве.