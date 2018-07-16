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Из минусинской колонии снова сбежал заключенный
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Из минусинской колонии снова сбежал заключенный 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
В ГУФСИН Красноярского края сообщили, что в выходные из КП-33, что в Минусинске, сбежал осужденный. Эдуард Козлов отбывал наказание за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Приметы осужденного: рост 170 см, телосложение среднее, тип лица европейский, лоб высокий, брови дугообразные, нос искривлен, рот средний, губы средние, подбородок овальный, глаза карие, волосы темно-русые.
Из особых примет — шрам на животе 25 см и татуировки на груди и спине. Там изображены кельтские узоры. На правом плече — девушка, на левом плече — икона, на левом предплечье — корабль, на правом колене — восьмиконечная звезда.
Сейчас ведется поиск сбежавшего.
«Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного просьба сообщить по телефонам: 8 (391) 223-09-31, 223-09-50, 2678-565, 8-923-579-04-57. За достоверную информацию о местонахождении осужденных руководством ГУФСИН объявлено вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили в ведомстве.
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