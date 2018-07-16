День 16 июля в истории

53 года назад (1965) состоялся первый пуск ракеты-носителя «Протон»

16 июля с космодрома Байконура была запущена ракета УР-500 в двухступенчатом варианте с научной космической станцией «Протон-1», название которой впоследствии закрепилось и за ракетой-носителем. «Протон» был разработан под руководством генерального конструктора Владимира Челомея. Изготавливали ракеты на Машиностроительном заводе имени Хруничева.

С помощью ракеты-носителя «Протон» в космос были выведены спутники «Космос», «Экран», «Радуга», «Горизонт», спутники для исследования Луны, Марса, Венеры, кометы Галлея, а также пилотируемые орбитальные станции «Салют» и «Мир».

101 год назад (1917) в Петрограде начались массовые выступления рабочих, солдат и матросов, вылившиеся впоследствии в «июльский политический кризис». Был завершен периода «двоевластия» в стране и власть перешла в руки Временного правительства.

Поводом к началу выступлений послужили военное поражение на фронте и уход из правительства министров-кадетов.

Демонстрации проходили под лозунгом «Вся власть Советам!». Численность митингующих, по разным оценкам, составляла от 400 до 500 тысяч человек, из которых 40-60 тысяч являлись солдатами.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), состоявший из эсеров и меньшевиков, запретил проведение демонстрации и объявил её «большевистским заговором». ВЦИК отклонил требования митингующих и постановил, что «вся полнота власти» останется у Временного правительства. 18 июля 1917 года выступления были подавлены вызванными с фронта правительственными войсками. Из-за угрозы арестов большевики были вынуждены уйти в подполье.

Два года назад (2016) в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. Ряд турецких военных попытался захватить власть в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов. Были обстреляны президентский дворец и здание парламента. Утром мятеж был подавлен правительственными силами.

В результате противостояния погибли более 300 человек (246 гражданских лиц и около 100 мятежников), свыше 2 тысяч получили ранения. Были задержаны 13 тысяч человек, среди которых военные, полицейские, судьи и прокуроры. От работы отстранены около 45 тысяч госслужащих.

73 года назад (1945) в США был произведён первый в мире наземный ядерный взрыв. Физические принципы осуществления ядерного взрыва (так называемый «Манхэттенский проект») были разработаны в США в начале 1940-х годов. Для исследований в этой области, помимо использования своего научно-технического потенциала, США привлекли учёных из других стран, в том числе Англии и фашистской Германии

16 июля 1945 года на полигоне в Лос-Аламосе (штат Нью-Мехико) был произведён первый взрыв атомной бомбы мощностью 20-22 килотонн. Вспышка была видна на расстоянии 290 км, а звук слышен на расстоянии до 160 км.

В августе 1945 года США сбросила две мощные атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки . В результате бомбардировки в Хиросиме были убиты и ранены более 140 тысяч человек, в Нагасаки — около 75 тысяч. Сами города превратились в пепел.

В скором времени ядерное оружие было создано и в СССР. Испытание первой советской атомной бомбы было проведено на Семипалатинском полигоне в августе 1949 года.

228 лет назад (1790) Конгресс США постановил выделить специальную территорию для строительства новой столицы страны — Вашингтона

16 июля 1790 года конгресс принял решение основать новый столичный город у реки Потомак, на территории особого «Федерального округа Колумбия », образованного на землях, вымежеванных у пограничья штатов Вирджинии и Мэриленда.

Первый президент Джордж Вашингтон не был в восторге от идеи наименования города в свою честь и всегда называл его просто «центром федерации». Тем не менее через год после смерти Джорджа Вашингтона одноимённый город стал официальной столицей США.