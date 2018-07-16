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«Меркурий» зажевал дальневосточную рыбу
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«Меркурий» зажевал дальневосточную рыбу 

Konkurent.ru 2 часа назад
Фото: Konkurent.ru
На Дальнем Востоке после 1 июля возникли сбои при процедуре передачи рыбной продукции получателю в порту назначения на борту морского судна и с момента фактической выгрузки на транспорт. Об этом на совещании в Росрыболовстве сообщил Вячеслав Бычков, представитель ВАРПЭ.
Ранее транспортировка рыбной продукции могла осуществляться по территории России без ветеринарной санитарной экспертизы. После осмотра продукции и отбора проб для анализа в лаборатории, оформлялись ветеринарные сопроводительные документы (ВСД). В документах содержался номер акта отбора проб с отметкой «ветеринарная санитарная экспертиза не проводилась», это позволяло выгрузить улов на любое транспортное средство в порту на территории России и далее передвигаться по территории России без права реализации такой продукции.
По словам Вячеслава Бычкова, с 1 июля инспекторы территориальных управлений Россельхознадзора запрещают движение продукции до получения ВСД. «Потенциальный покупатель начинает отказываться от приемки продукции на борту судна в порту назначения, опасаясь рисков, связанных с работой „Меркурия“. Рыбаки вынуждены брать риски на себя, выгружать продукцию на склад. Движение не происходит до момента получения протокола испытания. В результате — простои судов и дополнительное финансовое обременение. Наши опасения вызваны грядущей активной фазой лососевой путины, эта продукция в большей степени ориентирована на внутренний рынок. Рушится вся логистика, складские мощности ограничены, нагрузка на лаборатории возрастает», — констатировал проблему представитель рыбацкой общественности.
В то же время, по его словам, от рыбаков пока не поступило ни одного замечания по технической стороне вопроса при оформлении ВСД в электронном виде — система работает.
Представитель Россельхознадзора пояснила, что нет никаких предпосылок — ни технических, ни законодательных для задержки груза на борту. Озвученная проблема вызвана, скорее всего, неверной трактовкой и организацией процесса. «Согласно действующему законодательству вы имеете право до ветеринарной санитарной экспертизы выгружать рыбную продукцию и перемещать по территории России. И делать экспертизу в любой аккредитованной лаборатории. Это не принципиально», — пояснила Анастасия Ромашевская.
Дополнительные разъяснения для ветеринарных инспекторов будут направлены в территориальные органы Россельхознадзора на Дальнем Востоке до 20 июля.
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