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Два омича взобрались на крышу дома на Любинском проспекте
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Два омича взобрались на крышу дома на Любинском проспекте 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Подобные развлечения могут стоить жизни. Очевидцы опубликовали в соцсети фотографии, на которых видно молодых омичей, которые залезли на крышу одного из зданий, располагающихся на Любинском проспекте. Судя по фото и видео, парни отдыхали на субботнем мероприятии Omsk Music Night, но решили взобраться повыше, но для каких целей — неизвестно.
Отметим, что омичи довольно часто публикуют в соцсетях фотографии, сделанные на крышах Любинского проспекта. Это может быть небезопасно для них, из-за погони за красивыми фотографиями можно упасть с крыши, получить травмы или погибнуть.
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