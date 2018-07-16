Два омича взобрались на крышу дома на Любинском проспекте

Подобные развлечения могут стоить жизни. Очевидцы опубликовали в соцсети фотографии, на которых видно молодых омичей, которые залезли на крышу одного из зданий, располагающихся на Любинском проспекте. Судя по фото и видео, парни отдыхали на субботнем мероприятии Omsk Music Night, но решили взобраться повыше, но для каких целей — неизвестно.

Отметим, что омичи довольно часто публикуют в соцсетях фотографии, сделанные на крышах Любинского проспекта. Это может быть небезопасно для них, из-за погони за красивыми фотографиями можно упасть с крыши, получить травмы или погибнуть.