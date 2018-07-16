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В Бердске сняли режим ЧС
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В Бердске сняли режим ЧС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. Коммунальщики завершили аварийные работы после крупной аварии в городе Бердске Новосибирской области, где из-за разрушившегося коллектора сточные воды затопили улицы, сообщил на еженедельном оперативном совещании в облправительстве в понедельник первый замначальника ГУМЧС по региону Андрей Деменев.
"В городе Бердске в связи с завершением аварийных работ на поврежденном участке канализационного коллектора режим ЧС снят распоряжением главы города", — сказал он.
Деменев напомнил, что режимы ЧС в связи с аварией на канализационном коллекторе продолжают действовать в городах Барабинск, Татарск, а также в связи с выходом из строя водонапорной башни в селе Степногутово Тогучинского района и скважины в населенном пункте Медведск Черепановского района. Администрациями направлены документы в правительство о выделении денег, ведутся ремонтный работы.
Отвечая на уточняющий вопрос врио губернатора региона о работах в Бердске врио министра ЖХК Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что аварийно-восстановительные работы завершены именно на обрушившейся части канализационного коллектора. «Между тем там сейчас проводятся дополнительные работы по той части коллектора, которая вызывает сомнение, но не обрушилась», — сказал он. Глава региона Анлрей Травников поручил министерству держать ход работ под контролем.
Как сообщалось, в конце июня на улице Ушакова в Бердске из-за разрушенной трубы коллектора начал оседать грунт, а сточные воды выходить на поверхность. Ручьи фекалий затопили несколько улиц, повредили огороды. За три дня обвалилось более 300 метров коллектора. Коммунальщики откачивали воду, а реки из стоков перенаправлялись в рабочие части канализации по поверхности. В городе был введен режим ЧС. После аварии областное правительство сообщило о выделении Бердску более 30 миллионов рублей для замены участка коллектора.
Ранее замглавы комбината бытовых услуг Бердска Александр Алексеенко сообщал РИА Новости, что полностью ликвидировать последствия аварии с благоустройством территории планируется в августе.
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