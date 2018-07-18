Жителей Екатеринбурга лишают имущества из-за долгов по коммунальным услугам

У жителей Екатеринбурга начали забирать имущество из-за долгов по коммуналке. Судебные приставы нагрянули с визитом к злостным неплательщикам, об этом сообщает в среду, 18 июля, «АиФ-Урал»

Рейд в Железнодорожном районе судебные приставы провели совместно со специалистами компании «ЭнергосбыТ плюс». С проверкой они нагрянули в кваритры к 25 свердловчанам, не желавшим оплачивать долги по коммунальным услугам. Всего они задолжали больше 420 тыс. рублей, об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Свердловской области

Целью проверки — определить, в каких условиях живут должники, и в случае, если у них будет обнаружено ликвидное имущество, арестовать его, чтобы в дальнейшем реализовать и все-таки погасить долг. Так, один из екатеринбуржцев ежемесячно «забывал» погасить долг в 4,2 тыс. рублей за коммунальные услуги. В итоге мужчина лишился плазменного телевизора. В другом случае уральец задолжал чуть меньше — 4,1 тыс. рублей. Тем не менее, оплатить задолженность он не потрудился, поэтому остался без телевизора и музыкального центра.

В свердловском «ЭнергосбыТ плюс» отмечают, что такие рейды будут продолжаться в дальнейшем, поэтому не исключено, что в скором времени судебные приставы могут заглянуть в квартиры и к другим екатеринбуржцам, имеющим долги по коммуналке.

Отметим, всего с начала 2018 года энергетики подали 1166 исковых заявлений в отношении уральцев, задолжавших за тепло и горчую воду. Общая сумма долга составила 15 млн рублей.